FİNANS

ÇAYKUR'un 2018 yılı yaş çay alımı rekorla tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:22 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 732 bin 500 tonla tarihinin en yüksek ikinci alım rakamına ulaşarak 2018 yılı yaş çay alım kampanyasını tamamladı - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: - "Bu yıl 911 kilo beyaz çay, 29 bin 750 ton organik çay aldık. Toplamda 732 bin 500 ton alım gerçekleştirdik" - "Bu yıl kuru çay satışları son üç yıla göre 18 bin ton arttı. Yurt içinde 68 bin 800 ton kuru çay sattık"

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Doğu Karadeniz'de Artvin'den Giresun'a kadar 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 732 bin 500 tonla tarihinin en yüksek ikinci alım rakamına ulaşarak 2018 yılı yaş çay alım kampanyasını tamamladı.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığını, 25 Nisan'da başlayan kampanyanın 7 Ekim itibarıyla sonlandığını belirtti.

ÇAYKUR'un birinci sürgünde 217 bin 453 ton, ikinci sürgünde ise 273 bin 826 ton yaş çay alımı yaptığını kaydeden Alim, üçüncü sürgünde ise dekara 400 kilogramdan yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Çay rekoltesinin son derece verimli geçtiğini ifade eden Alim, alımlarda özel sektör firmalarının isteksiz davranmalarının önemli rolü olduğunu, ÇAYKUR'un sosyal sorumluluğu bilinciyle yüksek bir alım dönemi geçirdiğini kaydetti.

ÇAYKUR'un 1999 yılında yaklaşık 800 bin ton yaş aldığını anımsatan Alim, "Tarihimizde ikinci kez 732 bin 500 ton yaş çay almış olduk. Üçüncü sürgünde de üreticilerin kendi istekleri ile yabancı işçilerin yüksek yevmiyeleri nedeniyle randevulu sistemini esnettik. Böylece üretici kendisi çay bahçesine girerken yurt dışına çıkan döviz miktarını da azaltmış olduk." dedi.

Ülke ve üretici menfaati gözetilerek alımları tamamladıklarına dikkati çeken Alim, "Bu yıl 911 kilo beyaz çay, 29 bin 750 ton organik çay aldık. Toplamda 732 bin 500 ton alım gerçekleştirdik. Ayrıca üçüncü sürgünde ilk kez ağustos ayında başladık ve eylül ayında bitti. Üçüncü sürgünde en az yaş çay alımı yapılırdı. Bu yıl üçüncü sürgünde de yaklaşık 240 bin ton çay alarak tarihteki en yüksek tonaja ulaşmış olduk. Dün itibarıyla da yaş çay alımını bitirmiş olduk." diye konuştu.

- Kuru çay satışı arttı

Alim, ÇAYKUR'un pazar payını artırma gayretinde olduklarını belirterek, "Erzurum'dan başlayarak İzmir'de bayi çalışmalarını tamamladık. Pazar çalışmamızda kazan-kazan mantığı ile ÇAYKUR'un gelişimi için uğraş verdik. Çok yönlü bir şekilde 5,5 aylık bir çalışma ortaya koyduk. Bu yıl kuru çay satışları son üç yıla göre 18 bin ton arttı. Yurt içinde 68 bin 800 ton kuru çay sattık. Satışlarda bugün itibarıyla bir sıkıntı yok. Yıl sonuna kadar geriye bakmadan daha iyisi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şekilde kurumun tek kuruşunu ne boşa harcadık ne de harcattık"

ÇAYKUR'un geçen yıl yaklaşık 525 bin ton yaş çay aldığını hatırlatan Alim, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaklaşık olarak 205 bin ton daha fazla yaş çay alımı gerçekleştirdik. 525 bin ton ile 732 bin ton yaş çay ödemesi aynı şey değil. Buna rağmen borç stokumuzun artması gerekirken tam tersi tam aşağılara indi. Bunun tek sorumlusu ben değilim. Herkes gereğini yaptı. Hiçbir şekilde kurumun tek kuruşunu ne boşa harcadık ne de harcattık. Alınması gerekmiyorsa bir çivi dahi aldırmadık. Tüm işletmelerimizde işletme ihtiyacı olmadığı halinde çivi dahi alınmayacağını söyledik. Üretime katkı sağlamayan hiçbir alımı yapmadık. Küçük gibi görünen tasarruflar büyük yekun etti."

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
Arapların tercihi altın varaklı mobilyaArapların tercihi altın varaklı mobilya
Arapların tercihi altın varaklı mobilyaArapların tercihi altın varaklı mobilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ÇAYKUR ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim yaş çay alımı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Son dakika...TBB'den bankalara yönelik tavsiye kararı

Son dakika...TBB'den bankalara yönelik tavsiye kararı

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çinli turist sayısı artınca THY'nin Uzakdoğu seferleri de doldu

Çinli turist sayısı artınca THY'nin Uzakdoğu seferleri de doldu

Yastık altına hücum

Yastık altına hücum

Kale Kilit: Türkiye’nin yüzde 49’u gece yatarken kapısını kilitlemiyor

Kale Kilit: Türkiye’nin yüzde 49’u gece yatarken kapısını kilitlemiyor

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, 9 Ekim'de açılıyor

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, 9 Ekim'de açılıyor

Eti Alüminyum GM: Yatırım 1.1milyar dolara, istihdam 3 bin 100 kişiye ulaşacak

Eti Alüminyum GM: Yatırım 1.1milyar dolara, istihdam 3 bin 100 kişiye ulaşacak

Çin’in 8.4 milyar dolarlık dev şirketinde Türk bilim insanı sesleri

Çin’in 8.4 milyar dolarlık dev şirketinde Türk bilim insanı sesleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.