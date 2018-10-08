ÇAYKUR'un 2018 yılı yaş çay alımı rekorla tamamlandı

ÇAYKUR'un 1999 yılında yaklaşık 800 bin ton yaş aldığını anımsatan Alim, "Tarihimizde ikinci kez 732 bin 500 ton yaş çay almış olduk. Üçüncü sürgünde de üreticilerin kendi istekleri ile yabancı işçilerin yüksek yevmiyeleri nedeniyle randevulu sistemini esnettik. Böylece üretici kendisi çay bahçesine girerken yurt dışına çıkan döviz miktarını da azaltmış olduk." dedi.

ÇAYKUR'un birinci sürgünde 217 bin 453 ton, ikinci sürgünde ise 273 bin 826 ton yaş çay alımı yaptığını kaydeden Alim, üçüncü sürgünde ise dekara 400 kilogramdan yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Ülke ve üretici menfaati gözetilerek alımları tamamladıklarına dikkati çeken Alim, "Bu yıl 911 kilo beyaz çay, 29 bin 750 ton organik çay aldık. Toplamda 732 bin 500 ton alım gerçekleştirdik. Ayrıca üçüncü sürgünde ilk kez ağustos ayında başladık ve eylül ayında bitti. Üçüncü sürgünde en az yaş çay alımı yapılırdı. Bu yıl üçüncü sürgünde de yaklaşık 240 bin ton çay alarak tarihteki en yüksek tonaja ulaşmış olduk. Dün itibarıyla da yaş çay alımını bitirmiş olduk." diye konuştu.

- Kuru çay satışı arttı

Alim, ÇAYKUR'un pazar payını artırma gayretinde olduklarını belirterek, "Erzurum'dan başlayarak İzmir'de bayi çalışmalarını tamamladık. Pazar çalışmamızda kazan-kazan mantığı ile ÇAYKUR'un gelişimi için uğraş verdik. Çok yönlü bir şekilde 5,5 aylık bir çalışma ortaya koyduk. Bu yıl kuru çay satışları son üç yıla göre 18 bin ton arttı. Yurt içinde 68 bin 800 ton kuru çay sattık. Satışlarda bugün itibarıyla bir sıkıntı yok. Yıl sonuna kadar geriye bakmadan daha iyisi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.