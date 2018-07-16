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ÇAYKUR'un atölyeden 46 fabrikaya uzanan üretim yolculuğu

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Üretimine bir atölyeyle başlayan, ilk fabrikasını ise 16 Temmuz 1947'de kuran ÇAYKUR, bugün Artvin'den Giresun'a 46 fabrikayla yolculuğuna devam ediyor - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: - "ÇAYKUR, bir atölyeden 46 fabrikaya, 3 bin alım yerine ve 15-50 çalışandan 12 bin çalışana ulaştı" - "Önümüzdeki yıl Fındıklı'daki fabrikamızın açılışıyla 47 yaş çay fabrikamız olacak" - "Türk çayı birçok ülkede tanıtıldı. 50-60 ülkeye çay ihracatı yapılıyor"

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - ÇAYKUR, ilk çay fabrikası olan Merkez Çay Fabrikası'nın kurulduğu 1947'den bugüne geçen süreçte fabrika sayısını 46'ya çıkardı.

İlk çay üretimini bir atölyede, 1938'de aldığı 135 kilogram yaş çaya karşılık 30 kilogram kuru çay üreterek gerçekleştiren ÇAYKUR, ilk çay fabrikasını ise 16 Temmuz 1947'de kurdu.

Rize merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde kurulan ve günlük 60 ton kapasiteyle çalışan Merkez Çay Fabrikası'nı, Pazar Kirazlık Çay Fabrikası izledi.

Çay tarım alanları ve yaş çay yaprağı üretiminin artmasıyla fabrika sayısını artıran kurum, bugün Artvin'den Giresun'a kadar 46 fabrikayla üretimini sürdürüyor.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, ilk kuru çay üretiminin 1938'de kurulan yaş çay atölyesinde yapıldığını belirterek, 135 kilogram yaş çay alındığını ve bunun karşılığında 30 kilogram kuru çay üretildiğini söyledi.

İlk çay fabrikasının ise 1947 yılında kurulduğunu aktaran Alim, Merkez Çay Fabrikası adı altında günlük 60 ton kapasiteyle 411 kilogram çay alarak 97 kilogram yaş çay üretildiğini ifade etti.

İkinci çay fabrikasının Pazar Kirazlık Çay Fabrikası olarak kurulduğunu belirten Alim, "Bunun kapasitesi ise günlük 140 tondu. Üçüncü çay fabrikamız ise 1955 yılında Derepazarı Merkez Çay Fabrikası olarak kuruldu. Bu da günlük 120 ton kapasite ile çalışmaya başladı." dedi.

Alim, geçmişte az olduğu için yaş çayın elle toplandığını, küçük sepetlerle alım yerlerine getirildiğini anlatarak, çay dikim alanları ve buna bağlı olarak yaş çayın artmasıyla fabrika ve alım yerlerinin arttığını kaydetti.

Bugün itibarıyla 46 çay fabrikasıyla üretime devam ettiklerine dikkati çeken Alim, şöyle devam etti:

"ÇAYKUR, bir atölyeden 46 fabrikaya, 3 bin alım yerine ve 15-50 çalışandan 12 bin çalışana ulaştı. Önümüzdeki yıl Fındıklı'daki fabrikamızın açılışıyla 47 yaş çay fabrikamız olacak. Günlük 9 bin ton kapasite ile yaş çay alımlarımıza devam ediyoruz. Alımlarımız Giresun Tirebolu'dan Artvin Borçka'ya kadar devam ediyor."

Alim, ÇAYKUR'un ürün çeşitliliğinin fazla olduğuna işaret ederek, "100 civarında çeşitli çaylarımız var. Bunların başında Rize Turist, Altınbaş, Filiz, Tirkayi, Çayçiceği ve yeşil çaylarımız geliyor. Beyaz çayımız da var. Daha çok bu gruplar satılıyor. İstendiği takdirde çeşit çay yapabiliyoruz." diye konuştu.

- "ÇAYKUR, olmazsa olmazımızdır"

ÇAYKUR'un büyük bir marka olduğunu vurgulayan Alim, şunları kaydetti:

"Çayımızın dünyada tanınırlığı var. Kalite açısından ÇAYKUR çayının önünde bir çay yok. Dünyadaki diğer çayların da önündedir. Diğer ülkelerde yetişen çaylarda ilaçlama ve haşereyle mücadele yapılıyor. Bizim çayımızın üzerine kar yağıyor. Sadece kimyasal gübre kullanıyor, onun da bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çayımız organik. Hiçbir ilaçlama yapmıyoruz. Tertemiz. Kalite ve sağlık açısından dünyada bir numara. Türkiye'de ve Doğu Karadeniz'de ÇAYKUR olmazsa çay olacağını düşünmüyorum. ÇAYKUR, olmazsa olmazımızdır."

- "50-60 ülkeye çay ihracatı yapılıyor"

Alim, Türk çayının birçok ülkede tanıtıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"50-60 ülkeye çay ihracatı yapılıyor. Olması gereken miktarlarda yaş çay yurt dışına satamıyoruz. Bizim çay, fiyat açısından bakıldığı zaman diğer çaylardan biraz daha pahalı. En kaliteli ve sağlıklı çay bizim çayımız. Yurt dışındaki diğer çaylar daha ucuz. Ucuz olunca da o piyasaya girmek zor oluyor. Hedefimiz kaliteden ödün vermeden ÇAYKUR'un daha ileriye yürüyebileceği bir yapıya kavuşturulması. Kalitemizi de daha yukarılara çıkarabilmek."

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çay ÇAYKUR ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim Rİze

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