ÇAYKUR'un atölyeden 46 fabrikaya uzanan üretim yolculuğu

İkinci çay fabrikasının Pazar Kirazlık Çay Fabrikası olarak kurulduğunu belirten Alim, "Bunun kapasitesi ise günlük 140 tondu. Üçüncü çay fabrikamız ise 1955 yılında Derepazarı Merkez Çay Fabrikası olarak kuruldu. Bu da günlük 120 ton kapasite ile çalışmaya başladı." dedi.

Alim, geçmişte az olduğu için yaş çayın elle toplandığını, küçük sepetlerle alım yerlerine getirildiğini anlatarak, çay dikim alanları ve buna bağlı olarak yaş çayın artmasıyla fabrika ve alım yerlerinin arttığını kaydetti.

Bugün itibarıyla 46 çay fabrikasıyla üretime devam ettiklerine dikkati çeken Alim, şöyle devam etti:

"ÇAYKUR, bir atölyeden 46 fabrikaya, 3 bin alım yerine ve 15-50 çalışandan 12 bin çalışana ulaştı. Önümüzdeki yıl Fındıklı'daki fabrikamızın açılışıyla 47 yaş çay fabrikamız olacak. Günlük 9 bin ton kapasite ile yaş çay alımlarımıza devam ediyoruz. Alımlarımız Giresun Tirebolu'dan Artvin Borçka'ya kadar devam ediyor."

Alim, ÇAYKUR'un ürün çeşitliliğinin fazla olduğuna işaret ederek, "100 civarında çeşitli çaylarımız var. Bunların başında Rize Turist, Altınbaş, Filiz, Tirkayi, Çayçiceği ve yeşil çaylarımız geliyor. Beyaz çayımız da var. Daha çok bu gruplar satılıyor. İstendiği takdirde çeşit çay yapabiliyoruz." diye konuştu.