FİNANS

ÇAYKUR'un birinci sürgün yaş çay alımı rekorla tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 288 bin tonla son 20 yıldaki en yüksek birinci sürgün alım rakamına ulaştı - Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: - "288 bin ton yaş çay alımı yaptık, karşılığında 51 bin ton kuru çay elde ettik. Ayrıca 14 bin ton organik çay, 163 kilogram beyaz çay alımı yaptık" - "Yaş çayda son 20 yılın en yüksek rakamı diyoruz ama bunun kuru çayda da olmasını istiyoruz. Kuru çayda da son 10-15 yılın en yüksek rakamı. Bugün itibariyle 51 bin tonu geçtik"

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Doğu Karadeniz'de Artvin'den Giresun'a kadar 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR tarafından, birinci sürgünde 288 bin tonla son 20 yıldaki en yüksek alım rakamına ulaşıldı.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığını, 10 Mayıs'ta başlayan birinci sürgünün dün sona erdiğini söyledi.

ÇAYKUR'un birinci sürgünde verimli bir rekolte dönemi geçirdiğini vurgulayan Alim, şu bilgileri verdi:

"Bu dönemde 288 bin ton yaş çay alımı yaptık, karşılığında 51 bin ton kuru çay elde ettik. Ayrıca 14 bin ton organik çay, 163 kilogram beyaz çay alımı yaptık. Beyaz çaydan elimizde yaklaşık 320 kilogram var. Genel anlamda üreticiler başlangıçta randevulu sistem gün sayısının artırılmasını eleştirirken, sürgün sonunda yabancı ve yerli işçilere fazla para ödenmemesinden dolayı memnun kaldı. Bir işçinin maliyetinin günlük 200-250 lira arasında olduğunu düşündüğünüzde para üreticide kalmış oldu."

-"Şimdi stokları eritmemiz gerekiyor"

Çay üreticisinin mağdur olmaması için kotayı dönüm başına 500 kilogram tuttuklarını hatırlatan Alim, "Son 20 yılın en yüksek rakamı. Yaş çayda son 20 yılın en yüksek rakamı diyoruz ama bunu kuru çayda da bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Kuru çayda da son 10-15 yılın en yüksek rakamı. Bugün itibariyle 51 bin tonu geçtik. Geçen sene bu dönemde 35 bin ton, bir önceki yıl ise 40 bin ton satış gerçekleştirmiştik. Kuru çayda da 51 bin tonu geçtik ama yeterli görmüyoruz. Şimdi stokları eritmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Pazar arayışlarının devam ettiğine değinen Alim, "Pazarda diğer ülkeler çayı daha ucuz mal ettiği için rekabet zor oluyor. Türk çayının kalitesi biliniyor. Ekonomik durumun dışında doğal özellikleri göz önünde bulundurulursa yol almamız kolaylaşacaktır. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde özellikle satışların arttığına işaret eden Alim, bölgede satışların geçen yıla göre 100 tondan 200 ton seviyesine çıktığını kaydetti.

Alim, yerli üreticinin bahçeye girmesi ile kalitenin arttığına işaret ederek, "Çaydaki yabancı madde oranı azaldı. Mayıs ayı çayında lif oranı düştü kalite arttı. Kaliteyi söylemde bırakmadığımızı gösterdik. İkinci sürgünde bir adım üstüne çıkmak istiyoruz. Kaliteden ödün vermezsek üretici ve ÇAYKUR için gelecek çok iyi olacak. Yabancı işçinin bahçeye girmediği kalitenin artması ile belli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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ÇAYKUR ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim yaş çay alımı

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