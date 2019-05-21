FİNANS

ÇAYKUR'un birinci sürgün yaş çay alımları

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 21:54 | Son Güncelleme

ÇAYKUR: - "Açıklanan çay fiyatı ve ilan ettiğimiz birinci sürgün dönemi kota miktarı memnuniyetinin oluşturduğu iyimser hava müstahsillerimizi, çay hasadına yoğunluk vermeye ve çayının çoğunluğunu ivedilikle ÇAYKUR'a satmaya sevk etmektedir" - "Devam eden birinci sürgün yaş çay alımı kapsamında bugüne kadar 51 bin ton yaş çay alımı yapıldı"

RİZE (AA) - ÇAYKUR'un birinci sürgün yaş çay alımı kapsamında bugüne kadar 51 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiği bildirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı yaş çay alım kampanyasının 10 Mayıs'ta açıldığını, fabrikaların kapasitesine göre alımlara devam ettiği belirtildi.

Özellikle geçen hafta sonundan itibaren üreticilerin tamamının çay hasadına başlamasıyla alımların yoğunluk kazandığı vurgulanan açıklamada, sezon öncesi işletmelerde yapılan teknik hazırlıklar neticesinde bir aksaklık yaşanmadığı aktarıldı.

Kampanya öncesi ve içinde bulunulan günlerde sıklıkla kaliteli çay alım vurgusu yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı çevrelerde ve müstahsillerimiz üzerinde bu, 'çay almamak için zorlaştırma manevrası yapıyorlar' olarak yanlış anlaşılmakta veya böyle bir algı oluşturulmaktadır. Teşekkül olarak kaliteli çay alımına vurgu yaparken, 'Müstahsillerimizden çay almayacağız veya alımı zorlaştıracağız' demiyoruz. Burada vurgu yaptığımız esas mesele, toplama hatalarından arındırılmış, yabancı ot, dip kök, kuru yaprak vesaire barındırmayan kaliteli çay almaktır."

- "Hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyoruz"

Yaş çay sezonuna başlamadan önce birinci sürgün dönemi için alımın dekara 500 kilogram olarak açıklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı müstahsillerimiz üzerinde bizimle ilgili oluşan, 'Bunlar bu sene çay almayacaklar' gibi yanlış algının ortadan kaldırılması için ÇAYKUR olarak alım yerlerinde birebir iletişim kurarak, doğru paylaşımlar aktararak elimizden geleni yapıyoruz. Kamuoyunun da çok iyi bileceği gibi açıklanan çay fiyatı ve ilan ettiğimiz birinci sürgün dönemi kota miktarı memnuniyetinin oluşturduğu iyimser hava müstahsillerimizi, çay hasadına yoğunluk vermeye ve çayının çoğunluğunu ivedilikle ÇAYKUR'a satmaya sevk etmektedir. Devam eden birinci sürgün yaş çay alımı kapsamında bugüne kadar 51 bin ton yaş çay alımı yapıldı. İşte böyle bir süreçte ÇAYKUR olarak hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Devletimizin ve bölgenin bize yüklediği misyon gereği elimizde olanın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Teknik ve idari imkanlarımız ölçüsünde bir kilogram fazla çayı nasıl alır ve nasıl işleriz arayışı içerisinde olacağımızın bilinmesi isteriz."

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmezATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çay ÇAYKUR Rİze yaş çay alımı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

10 bin kişi işe alınacak

10 bin kişi işe alınacak

Ünlü şefin restoran zinciri iflas etti

Ünlü şefin restoran zinciri iflas etti

Merkez Bankası'ndan dolara yeni hamle

Merkez Bankası'ndan dolara yeni hamle

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.