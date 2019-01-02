FİNANS

ÇAYKUR'un çay paketleme fabrikasında üretim başladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 14:58 | Son Güncelleme

ÇAYKUR'un çay paketleme fabrikasında üretim başladı

RİZE (AA) - ÇAYKUR tarafından Rize'nin İyidere ilçesinde yapılan ve kendi kendine yetebilecek şekilde projelendirilen çay paketleme fabrikasında test üretimine başlandı.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ile diğer yetkililerin fabrikada yapılan ilk test üretimini yerinde inceledikleri belirtildi.

Fabrikada otomasyon, senaryo ve paketleme, kolileme ve test deneme üretimine geçildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir sorunla karşılaşılmadığı taktirde kısa süre içinde 1 kilogramlık çayların wrap-around kolilenmiş halde üretimine geçilip kademeli olarak 500 ve 400 gramlık üretimler yapılacak. Bu ayın sonuna doğrudan robotların tam anlamıyla devreye girmesiyle ürünler streçlenmiş paletler halinde hazır olacak. Tesiste üretimin her aşamasında endüstri 3.0 ve endüstri 4.0'ın kullanıldığı sistemlerin yanında ürün doğrulama ve takip sisteminin kurulması sağlanmış olacak."

- Paketleme fabrikasının özellikleri

Çevreci özelliklerde tasarlanan fabrikada güneş enerjisinden yararlanmak için çatı kaplama malzemesi olarak fotovoltaik güneş panelleri tercih ediliyor. Borularla taşınacak deniz suyu ile binanın iklimlendirmesi yapılacak. Binanın çatısından toplanan yağmur suyu sulama ve temizlik işlerinde kullanılarak su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fabrikada, gün ışığından mümkün olduğunca fazla faydalanılması için imalat kısımlarının cephe duvarları cam olacak. Fabrika binasında tüm zemin kaplamaları, duvar elemanları ve tavanlar gıda üretiminde hijyen koşulları sağlayacak ve en az bakım gerektirecek şekilde tasarlanıyor.

Yarı mamul çay el değmeden, tam otomasyon şeklinde mamul hale getirilerek robotik sistemle depolanacak. Özelliklerine göre elektronik sistemle sınıflandırılarak çaylar ayrı ayrı depolanacak.

Kuru çayın fabrikadan araçlara yüklenmesinde de robotik sistem kullanılarak zaman kaybının önüne geçilmesine çalışılacak.

Toplam kapalı alanı 40 bin 859 metrekarede olan paketleme fabrikası, bodrumla 5 kat olarak inşa ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çay paketleme fabrikası ÇAYKUR Rİze

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