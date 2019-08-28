RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim'in bu yıl ikinci sürgün yaş çay sezonunda başlattığı "Hayde Çaya Bakalım" kampanyasına destek verdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, "Hayde Çaya Bakalım" kampanyasını çok beğendiğini ve bu tür kampanyaların çokça yapılması gerektiğini belirtti.

Kendisinin tam bir çay içicisi olduğuna işaret eden Çeber, "Bana göre Rize çaydır, çay da Rize'dir. Sosyal ve ekonomik yaşam anlamında çay buranın temel olgusudur. Rize şehrimiz de çaya çok yakışmıştır." ifadesini kullandı.

Vali Çeber, bugün çay ile alakalı bazı sorunlar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Görünen tablo o ki Rize çaysız, çay da Rize'siz olamaz. Sadece burada yaşayanlar değil, çay Rize'de yaşamayan Rizelilerin de hayatının bir parçasıdır. Çünkü bizim İstanbul, Ankara gibi yerlerde yaşayan hemşehrilerimiz tatillerini bile çaya göre planlıyor. Burada 9 aydır bulunan bir vali olarak benim ilçelerimizde, köylerimizde, akşam ve gündüz programlarımızda konuştuğumuz her iki konudan biri çaydır. Çayımızla ilgili bazı sorunların olduğunu görüyor ancak bunların altından kalkamayacağımız sorunlar olmadığını biliyorum. Çayımızın ekiminden tutun yetiştirilmesine, gübresi, toplanması, işgücü gibi konularla ilgili problemlerimiz var. Yaşlanan çaylıklarımızın yenilenmesini konuşuyoruz. Aslında çayın kendisinin ortaya çıkardığı bir problem yok. Bizim yapmamız gereken çalışmalar var. Kendi üzerimize düşeni yaparak aşamayacağımız sorun yok."

