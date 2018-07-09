ÇAYKUR'un ikinci sürgün yaş çay alımları

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgünde bugüne kadar üreticiden 122 bin ton yaş çay aldıklarını söyledi.
Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birinci sürgün alımlarının 25 Nisan'da başladığını ve toplam 217 bin 500 ton yaş çay aldıklarını belirtti.
İkinci sürgünde de bugüne kadar üreticiden 122 bin ton yaş çay aldıklarını ifade eden Alim, "Alımlarımızda bir sıkıntı yok. Günlük kapasitenin üzerinde çay alıyoruz. Zaman zaman makinelerimizi zorlasak da 8-9 bin ton arasında günlük kapasitemizle çay almaya devam ediyoruz. Çay bir gün veya iki günde bitirilecek bir iş değil. Bunu hepimiz biliyoruz." dedi.
Alim, bugüne kadar 478 kilogram beyaz çay aldıklarını da sözlerine ekledi.
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