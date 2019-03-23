ÇAYKUR'un soğuk çayda hedefi 120 milyon litre

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, soğuk çayda bu yıl 120 milyon litrenin üzerinde satış yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yıllık kuru çay tüketiminin 250-255 bin ton seviyesinde olduğunu, bunun da ÇAYKUR ve özel sektör tarafından karşılandığını söyledi.

Çay fabrikalarının yeni sezona hazırlandığını anlatan Alim, "15 Nisan'da bütün fabrikalarımız yaş çay alımına hazır olacak. Hava şartlarına göre yaş çay alımı belirlenecek ama bizim bir eksiğimiz olmayacak. Yıl başından itibaren yaş çayın kalitesini artırmak için personel eğitimlerimiz devam ediyor. Bu var olan kuru çayın kalitesini daha da yukarı taşıyacak." şeklinde konuştu.

Kaliteye önem verdiklerini vurgulayan Alim, "Bu nedenle yaş çay alımında randevulu sistemde değişikliğe gittik. Üreticilerimiz haftada en az üç gün satış yapabilecek. Çay bahçesi 5 dönümden az olanlar 3 gün, 5 ile 10 dönüm arası 4 gün, 10 dönümden fazla çay bahçesi olanlar her gün çay satabilecek. Herkes çayını kendisine verilen süre içerisinde taze olarak toplayabilecek." ifadelerini kullandı.