ÇAYKUR'un yaş çay alımları

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından, birinci sürgün döneminde 100 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirildiği bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarının 10 Mayıs'ta başladığı anımsatıldı.

Üreticilerden, işletmelerin işleyebileceği kadar evsafına uygun yaş çayın, günlük planlamalarla alındığı ve fabrikaların tamamında tam kapasite üretim yapıldığı belirtilen açıklamada, "Birinci sürgün döneminde şu an itibarıyla 100 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, kotanın dekar başına 500 kilogram olarak açıklandığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kota miktarı içerisinde kalmak kaydıyla toplama hataları, yabancı ot, dip kök, kuru yaprak vesaire barındırmayan kaliteli çay almaya devam edilecektir.

ÇAYKUR olarak hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyor, elimizde olan imkanlarla herkes için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar aldığımız kararları uygulamamızda idari ve teknik ekibimize anlayışlarıyla yardımcı olmaya çalışan üreticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."

