FİNANS

Caz Festivali’nde 100'den fazla sanatçıyı 20 bin kişi izledi

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 12:37 | Son Güncelleme

 Akbank Caz Festivali’ni, 37 mekanda 37 konserle 100’den fazla sanatçı performansıyla 20 bin müziksever izledi.   Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 28.

Caz Festivali’nde 100'den fazla sanatçıyı 20 bin kişi izledi

Elif Varan / İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Akbank Caz Festivali’ni, 37 mekanda 37 konserle 100’den fazla sanatçı performansıyla 20 bin müziksever izledi.
Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Akbank Caz Festivali 12 gün boyunca; Ustalara Saygı, Festivale Özel, Cazda İngiliz Çıkartması, Güçlü Nefesler, Caz ve Ötesi, Sihirli Eller, Fransız Rüzgarı’ndan oluşan yedi ana temanın yanında; Caz Saati, Liselerde Caz, Kampüste Caz ve Atölyeler ile toplam 11 kategoride caz severleri coşturdu. Özellikle Jehan Barbur feat Fırat Tanış, Ceyl’an Ertem

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