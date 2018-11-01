Caz Festivali’nde 100'den fazla sanatçıyı 20 bin kişi izledi

Elif Varan / İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Akbank Caz Festivali’ni, 37 mekanda 37 konserle 100’den fazla sanatçı performansıyla 20 bin müziksever izledi.

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Akbank Caz Festivali 12 gün boyunca; Ustalara Saygı, Festivale Özel, Cazda İngiliz Çıkartması, Güçlü Nefesler, Caz ve Ötesi, Sihirli Eller, Fransız Rüzgarı’ndan oluşan yedi ana temanın yanında; Caz Saati, Liselerde Caz, Kampüste Caz ve Atölyeler ile toplam 11 kategoride caz severleri coşturdu. Özellikle Jehan Barbur feat Fırat Tanış, Ceyl’an Ertem

