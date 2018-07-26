FİNANS

Cazador kararlı büyümesini sürdürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 10:32 | Son Güncelleme

Cazador Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür: - "2007 yılında Cazador ismiyle markalaştık. Aradan geçen 11 yılda çok önemli başarılara imza attık. Bu yılı yüzde 25-30’luk bir büyüme ile 100 milyon liranın üzerinde ciro ile kapatmayı hedefliyoruz" - "113 bölümlük Survivor yarışma programı boyunca Cazador markası, 280 bin 101 saniye net marka görünürlüğüne ulaştı. Survivor ile Cazador’un bilinirliği artarak ürünleri daha da fazla talep edilen bir marka haline geldi"

İSTANBUL (AA) - Cazador Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür, "2007 yılında Cazador ismiyle markalaştık. Aradan geçen 11 yılda çok önemli başarılara imza attık. Bu yılı yüzde 25-30'luk bir büyüme ile 100 milyon liranın üzerinde ciro ile kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

Görür, yılın ilk yarısını değerlendirmek ve gelecek hedeflerini paylaşmak amacıyla düzenlenen basın toplantısında, 2018 yılında yakaladıkları başarıyı değerlendirerek şirketin gelecek projeksiyonuna ilişkin bilgiler aktardı.

Şirketlerini 1994 yılında kurduklarını, tekstil ve hazır giyim sektöründe emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Görür, "Her yıl olduğu gibi bu yılı da çift haneli büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz. 2007 yılında Cazador ismiyle markalaştık. Aradan geçen 11 yılda çok önemli başarılara imza attık. Bu yılı yüzde 25-30'luk bir büyüme ile 100 milyon liranın üzerinde ciro ile kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Görür, yakaladıkları büyüme ivmesini daha da yukarılara taşımak istediklerini belirterek, bu yıl istedikleri büyümeyi gerçekleştirmenin yanı sıra gelecek yıllarda da ihtiyaç duyacakları yatırımları tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.

\

- "2019 için 120 milyon liralık ciroya ulaşmayı hedefliyoruz"

Fatih Görür, Zonguldak Devrek'te bulunan fabrikada kapasite artışına gidildiğini belirterek, “Mevcut fabrikamız 6 bin 500 metrekare arazi üzerinde 2 bin 700 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Üretim hacmimiz şu an için aylık 200 bin adet. Yeni yatırımımızla üretim alanımızı 5 bin 200 metrekareye, üretim hacmimizi de aylık 300 bin adede çıkarmayı hedefliyoruz. Üretim alanımızı iki katına yakın büyüklüğe ulaştırırken, üretim kapasitemizi de yüzde 50 yükseltmiş olacağız. Bu büyüme neticesinde ihtiyacımızın yüzde 70'ini Zonguldak’tan sağlayarak rekabet gücümüzü de artırmayı hedefliyoruz. Kapasite artışı ile bu bölgede ilave istihdam da yaratacağız." ifadelerini kullandı.

2019 yılı için 120 milyon liralık ciroya ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Görür, Latince bir kelime olan Cazador'un "avcı" anlamına geldiğini ve marka bilinirliğinin artmasına yönelik çalışmaları yoğunlaştırdıklarını aktardı.

Görür, “Markamızın adı ile özdeşleşebilecek bir programa sponsor olmak istiyorduk. Bunun için en uygun programın Survivor All-Star olduğunu değerlendirerek programa kıyafet sponsoru olduk. Bu sponsorluk tahmin ettiğimiz gibi bizim bilinirliğimize ve markamıza çok önemli katkı sağladı. Şubat-haziran döneminde 113 bölümlük Survivor yarışma programı boyunca Cazador markası 280 bin 101 saniye net marka görünürlüğüne ulaştı. Survivor ile Cazador’un bilinirliği artarak ürünleri daha da fazla talep edilen bir marka haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

\

- "İthalatımızı yüzde 10'un altına indirdik"

Cazador Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür, son dönemde kurun oynak olduğunu belirterek, kur volatilitesinin karlılıklarını azalttığını söyledi.

Kurun en çok ham madde fiyatlarını etkilediğini dile getiren Görür, "İthalatımız yüzde 65 düzeyindeydi. İthalatımızı yüzde 10'un altına indirdik." dedi.

Görür, İstanbul'daki tasarım merkezlerinde Türk tasarımcılarla çalıştıklarını, gelecek dönemde de Hollanda ve İtalya'da tasarım merkezi açmayı planladıklarını bildirdi.

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
Akbank’tan ekonomiye ilk yarıda 285 milyar lira kredi desteğiAkbank’tan ekonomiye ilk yarıda 285 milyar lira kredi desteği
ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldıABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cazador Fatih Görür tekstil

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

2018'in ilk yarısında en çok satan hibrid ve elektrikli otomobiller

2018'in ilk yarısında en çok satan hibrid ve elektrikli otomobiller

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satılacak

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satılacak

Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)

Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,738 liraya yükseldi

Türk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,738 liraya yükseldi

Cari açığı turizmciler kapatacak

Cari açığı turizmciler kapatacak

Rus ve Alman turistin kişi başı harcaması yükseldi

Rus ve Alman turistin kişi başı harcaması yükseldi

Akbank’tan ekonomiye ilk yarıda 285 milyar lira kredi desteği

Akbank’tan ekonomiye ilk yarıda 285 milyar lira kredi desteği

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

İSO / Bahçıvan: Bankalar sanayiciye bakış açısını değiştirmeli

İSO / Bahçıvan: Bankalar sanayiciye bakış açısını değiştirmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.