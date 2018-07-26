Cazador kararlı büyümesini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Cazador Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür, "2007 yılında Cazador ismiyle markalaştık. Aradan geçen 11 yılda çok önemli başarılara imza attık. Bu yılı yüzde 25-30'luk bir büyüme ile 100 milyon liranın üzerinde ciro ile kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

Görür, yılın ilk yarısını değerlendirmek ve gelecek hedeflerini paylaşmak amacıyla düzenlenen basın toplantısında, 2018 yılında yakaladıkları başarıyı değerlendirerek şirketin gelecek projeksiyonuna ilişkin bilgiler aktardı.

Şirketlerini 1994 yılında kurduklarını, tekstil ve hazır giyim sektöründe emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Görür, "Her yıl olduğu gibi bu yılı da çift haneli büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz. 2007 yılında Cazador ismiyle markalaştık. Aradan geçen 11 yılda çok önemli başarılara imza attık. Bu yılı yüzde 25-30'luk bir büyüme ile 100 milyon liranın üzerinde ciro ile kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Görür, yakaladıkları büyüme ivmesini daha da yukarılara taşımak istediklerini belirterek, bu yıl istedikleri büyümeyi gerçekleştirmenin yanı sıra gelecek yıllarda da ihtiyaç duyacakları yatırımları tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.