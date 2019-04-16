ÇCSİB Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün geçen yıl ihracatını en çok artıran 4'üncü sektör olduğunu belirterek, "Bu başarının yıl boyunca sürmesi çok önemli. Zira bu yıl çok büyük hedeflerimiz var. Artık çok daha fazla pazardan daha yüksek oranlarda pay almayı hedefliyoruz." dedi. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliğinin (ÇCSİB) 2018 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu ile 2018 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, Holiday Inn Çukurambar Oteli'nde gerçekleştirildi. TİM Başkanı İsmail Gülle, buradaki konuşmasında, ekonomide yerel ve küresel ölçekte her gün yeni gelişmeler yaşandığını, bu gelişmelerin ihracatı en kritik faaliyet alanı haline getirdiğini ifade etti. Gülle, büyüme ve istihdam konularında artık akla doğrudan ihracatın geldiğini, bunun da ihracatçılara büyük sorumluluk yüklediğini söyledi. Türkiye'nin geçen yıl en önemli ekonomik adımı ihracatta attığını dile getiren Gülle, "Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü, ihracatını en çok artıran 4'üncü sektörümüz oldu. Bu başarının sürmesi çok önemli. Zira bu yıl çok büyük hedeflerimiz var. Artık çok daha fazla pazardan daha yüksek oranlarda pay almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

- "İhracat reformu ülkeye büyük fayda sağlayacak" Seçim süreci sonrasında reform çalışmalarına odaklanılmasının önemli olduğunu belirten Gülle, yapılacak tüm reformların içinde yer alacaklarını bildirdi. İhracatın artık tüm ülkenin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Gülle, "Ekonomik ve yapısal reform çalışmalarının içindeyiz. Bugüne kadar yaptığımız çağrıların hepsine karşılık bulduk. Kanıksadığımız sorunlar birer birer çözülüyor. İhracat reformu ülkeye büyük fayda sağlayacaktır." dedi. Gülle, yurt dışında önemli yatırımları bulunan Türk çimento, cam ve seramik sektörünün dünya genelindeki yeni pazarlarda yatırım gücünün artması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye, bundan sonraki süreçte kendinden önde olan ülkeleri yakalayıp geçmek zorunda. Ciddi anlamda çimento kapasitemiz var. Her yurt dışı gezimizde cam sektörünün yatırımlarını görüyoruz. Yurt dışındaki yatırımlar Türkiye'nin gücünü, ihracatçının gücünü gösteriyor. İyi bir diyalogla yönetim ve birliktelik oluşturmak son derece önemli.

Öte yandan, bu hafta içinde bir bankayla 1 milyar dolarlık kredi anlaşması gerçekleştireceğiz. İhracatçının tüm sorunlarını çözmede kendilerinin yanında olacağız." - "Üretim ve ihracatta dünyada ilk sıralardayız" ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz de ülkenin taşını toprağını işleyip, katma değerli ürün haline getirerek ihracat yaptıklarını ve önemli ölçüde istihdam yarattıklarını söyledi. "Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisi" çerçevesinde belirlenen ulusal hedeflerle uyumlu çalıştıklarını belirten Çenesiz, "Birliğimiz üyelerinin 2018'deki toplam ihracatı yüzde 12 artışla 3,2 milyar dolar oldu. Bu yıl ise yüzde 14 ihracat artışı hedefliyoruz. Birliğe üye firmaların sorumluluğunu taşıdığı ürünlerin 2018 yılı sektörel ihracat içindeki oranları ise seramikte yüzde 37, camda yüzde 25, çimentoda yüzde 19, aydınlatma cihazlarında yüzde 7 ve doğal kaynaklı maddelerde yüzde 7 olarak tespit edildi." dedi. Türkiye'nin çimento, seramik ve cam sektörlerinde dünyada ve Avrupa'da üretim ve ihracatta ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Çenesiz, şöyle devam etti:

"Çimento sektöründe Türkiye, Avrupa üretim ve ihracatında lider konumdayken, dünya üretim sıralamasında 4'üncü, ihracat sıralamasında 3'üncüdür. Ülkemiz seramik sağlık gereçleri üretiminde ve ihracatında Avrupa'da lider konumundayken, dünyada 5'inci sıradadır. Seramik kaplama malzemeleri ihracatında Avrupa'da 3'üncü, dünyada 5'inci sırada olan Türkiye, seramik kaplama malzemeleri üretiminde ise Avrupa'da 3'üncü sıradadır. Cam sektöründe ise Türkiye düz cam, cam ev eşyaları ve camdan sınai kaplar ile dünyanın önemli ülkelerinden biri olmayı sürdürmektedir. Türkiye, Avrupa'da cam ihracatında 10'uncu sıradadır." - "Enerjide makul fiyatlandırma istiyoruz" Çenesiz, köklü bir geçmişe sahip olan sektörün son dönemde yapılan yüksek kapasiteli modern tesislerle tasarım yeteneğinin geliştiğini ve buna bağlı olarak rekabet kabiliyetinin arttığını söyledi. Artık üretim ve ihracatın, cari açık yaratılmadan, yeni makine ve teçhizat ithalatı yapılmadan gerçekleştirilmesi gereken bir döneme girildiğini vurgulayan Çenesiz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde, enerjide makul fiyatlandırmayla tam gaz üretim ve ihracatta olmak istiyoruz. Enerji maliyetleri konusunda 24 Nisan'da Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda toplantımız olacak. Bu toplantıdan ihracat kabiliyetimizi artıracak ortamın yaratılmasına hizmet eden olumlu sonuçların çıkacağını tahmin ediyoruz. Böylece sektörel üretimimizin ana girdi kalemi olan doğal gaz fiyatlandırmasında makul bir düzenlemenin yapılmasıyla ihracatımızda hedeflerimize ulaşmamız daha mümkün olacaktır." Konuşmaların ardından Gülle ve Çenesiz, ihracat performanslarına göre 8 kategoride yaklaşık 40 firmanın temsilcisine ödüllerini takdim etti. Ödül töreninin ardından ÇCSİB'nin 2018 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı.

ÇCSİB Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

- TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü, geçen yıl ihracatını en çok artıran 4'üncü sektörümüz oldu. Bu başarının sürmesi çok önemli. Zira bu yıl çok büyük hedeflerimiz var. Artık çok daha fazla pazardan daha yükse

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni