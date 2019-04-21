FİNANS

ÇCSİB ihracat hedefini büyüttü

FİNANS HABERLERİ  | 21.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz: - "Geçen yıl sektör ihracatı, 2017 yılına göre yüzde 12 arttı ve 3,2 milyar dolara ulaştı" - "Bu yıl çimento, cam ve seramik sektörleri toplamında, ortalama yüzde 14 ihracat artışı hedefliyoruz. 2023'e kadar ise yüzde 15 ihracat artışı sağlayarak 7,3 milyar dolarlık ihracat yapmayı amaçlıyoruz" - "Geçen yıl sonu itibarıyla sektör, başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere 200 noktaya ihracat yaptı"

MEHTAP YILMAZ - Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Başkanı Erdem Çenesiz, geçen yıl toplam sektör ihracatının, 2017'ye göre yüzde 12 arttığını ve 3,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu yıl çimento, cam ve seramik sektörleri toplamında, ortalama yüzde 14 ihracat artışı hedefliyoruz. 2023'e kadar ise yüzde 15 ihracat artışı sağlayarak 7,3 milyar dolarlık ihracat yapmayı amaçlıyoruz." dedi.

Çenesiz, AA muhabirine, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerindeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sektörde yaklaşık 2 bin firmanın faaliyet gösterdiğini bildiren Çenesiz, 2018 yılında çimentoda 609 milyon dolarlık, camda 775 milyon dolarlık, seramikte 1 milyar 159 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti. Geçen yıl toplam sektör ihracatının, 2017'ye göre yüzde 12 arttığını ve 3,2 milyar dolara ulaştığını belirten Çenesiz, "Bu yıl çimento, cam ve seramik sektörleri toplamında ortalama yüzde 14 ihracat artışı hedefliyoruz. 2023'e kadar ise yüzde 15 ihracat artışı sağlayarak 7,3 milyar dolarlık ihracat yapmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Sektörün son dönemde yüksek kapasiteli modern tesislerle, tasarım kalitesini geliştirdiğinin altını çizen Çenesiz, bu bağlamda hızla büyüdüklerini vurguladı. Geçen yıl sonu itibarıyla sektörün, başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD olmak üzere 200 noktaya ihracat yaptığına işaret eden Çenesiz, "Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisi çerçevesinde titizlikle çalıştık ve ihracatımızı artırmak için yeni hedef pazarlar da tespit ettik. Hedef pazarlarımız çimento sektöründe İsrail, Suriye, Rusya, Gana, Gine, Senegal, seramik sektöründe Almanya, İngiltere, Fransa, Orta Doğu, Körfez ile Sahraaltı Afrika ülkeleri, cam sektöründe ise İngiltere, Almanya, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri olarak sıralandı." ifadesini kullandı.

Çenesiz, Türk çimento, cam ve seramik sektörlerinin köklü geçmişiyle, dünyada üretim ve ihracatta ilk sıralarda yer aldığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemiz çimento sektöründe, Avrupa üretim ve ihracatında lider konumda, dünya üretim sıralamasında dördüncü, ihracat sıralamasında ise üçüncü. Seramik sağlık gereçleri üretiminde ve ihracatında Avrupa'da lider konumunda olan Türkiye dünyada beşinci, seramik kaplama malzemeleri ihracatında Avrupa'da üçüncü, dünyada beşinci, seramik kaplama malzemeleri üretiminde ise Avrupa'da yine üçüncü sırada. Düz cam, cam ev eşyaları ve camdan sınai kaplarla dünyanın önemli ülkelerinden biri olan Türkiye, Avrupa'da cam ihracatında onuncu sırada bulunuyor."

Çenesiz, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliğine bağlı firmaların, yurt dışı yatırımları ve yurt dışından şirket alımları konusunda da son derece başarılı olduğunu dile getirdi.

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
Marmarbirlik, delegelerden tam not aldıMarmarbirlik, delegelerden tam not aldı
"Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri İstişare Toplantısı""Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri İstişare Toplantısı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cam ÇCSİB çimento Erdem Çenesiz Seramik toprak ürünleri

En Çok Okunan Haberler

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, en az 100 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, en az 100 kişi öldü

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

Türkiye'de üretildi! Tüm dünyaya sergilenecek

Türkiye'de üretildi! Tüm dünyaya sergilenecek

Gram altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

Gram altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

Bakan Selçuk'tan memurlara 'sendika' açıklaması

Bakan Selçuk'tan memurlara 'sendika' açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmarbirlik, delegelerden tam not aldı

Marmarbirlik, delegelerden tam not aldı

"Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri İstişare Toplantısı"

"Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri İstişare Toplantısı"

MÜSİAD'ın, 'Yerli Otomobil ve Üretim Teknolojileri' toplantısı Bursa'da yapıldı

MÜSİAD'ın, 'Yerli Otomobil ve Üretim Teknolojileri' toplantısı Bursa'da yapıldı

7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu

7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu

TAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülü

TAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülü

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Temiz Bir Dünya' için 25 bin bez çanta hediye ediyor

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Temiz Bir Dünya' için 25 bin bez çanta hediye ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.