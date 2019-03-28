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CDP / Türkiye’de şirketlerin iklim değişikliği ve su ile ilgili duyarlılığı yükseliyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük kurumsal çevre raporlama platformu olan CDP’nin, 2018 yılı Türkiye sonuçlarına göre, Türkiye’de şirketlerin iklim değişikliği ve su ile ilgili duyarlılığı yükseliyor.

CDP / Türkiye’de şirketlerin iklim değişikliği ve su ile ilgili duyarlılığı yükseliyor

İstanbul, 28 Mart (DHA) - Dünyanın en büyük kurumsal çevre raporlama platformu olan CDP’nin, 2018 yılı Türkiye sonuçlarına göre, Türkiye’de şirketlerin iklim değişikliği ve su ile ilgili duyarlılığı yükseliyor.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun 2010 yılından bu yana Türkiye ayağını yürüttüğü, dünyanın en büyük kurumsal çevre raporlama platformu olan CDP’nin, 2018 yılı Türkiye sonuçları, 27 Mart 2019, Çarşamba günü, Zorlu PSM’de düzenlenen “CDP Türkiye İklim Değişikliği Konferansı” ile kamuoyuna duyuruldu.
CDP İklim Değişikliği ve Su Raporu’na göre
• Türkiye’den CDP’ye yanıt veren şirketlerin büyük çoğunluğu (yüzde 93), iklimle bağlantılı riskleri tanımlarken, bu risklerin iş faaliyetleri üzerinde finansal ve stratejik etkiler yaratabilecek güçte olduğunu vurguluyor.
• CDP’ye yanıt veren şirketlerin neredeyse tümü (yüzde 95’i) şirketlerinde iklim değişikliği konusunun yönetim kurulları seviyesinde ele alındığını belirtiyor.
• Türkiye’den CDP’ye yanıt veren şirketlerin yüzde 81’i şirketlerinin tüm faaliyetlerini kapsayan su politikalarına sahip olduklarını bildirdiler. Şirketlerin yüzde 92’si ise suyla ilgili kamu politikalarını doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyebilecek faaliyetlerde bulunduğunu raporladı.
• Yönetim kurulları da artık su güvenliği konusunun önemini ve aciliyetini kavramış durumda.
Açılış konuşmalarını TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve CDP Avrupa Direktörü Steven Tebbe gerçekleştirdi.
Simone Kaslowski konuşmasında, "Ülkemiz hem iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden birinde yer alıyor hem de genel kanının aksine doğal kaynakları oldukça sınırlı. Bütün bunlar, düşük karbonlu kalkınmanın bizim için kritik bir öncelik olduğunu gösteriyor. Doğrusal üretim ve tüketim üzerine kurguladığımız iş modellerimizi değiştirmeli; sektörel politikalarımızı ve stratejilerimizi oluştururken bu temel kısıtları dikkate almalıyız" dedi.
Steven Tebbe konuşmasında önümüzdeki on yılın sürdürülebilir ekonomiye geçiş süreci için hayati önem taşıdığını, şirketlerin ise bu geçişin kalbinde yer aldığını söyledi ve "Geleceğin iş modellerini test etmeye yarayan senaryo analizi yöntemi artık bir piyasa normu olarak kabul görmeye başladı. Şirketler daha hızlı aksiyon almalı ve daha cesur adımlar atmalı. Dünyada hala pek çok şirket sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik hedefler belirlemiş değil; belirlemiş olanlar ise bu hedeflerin bilim temelli olduğuna emin olmalılar" dedi.
Etkinliğin ana tema konuşmasını yapan, EBRD (European Bank For Reconstruction and Development CDP / Türkiye’de şirketlerin iklim değişikliği ve su ile ilgili duyarlılığı yükseliyorCDP / Türkiye’de şirketlerin iklim değişikliği ve su ile ilgili duyarlılığı yükseliyor

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