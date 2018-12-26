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CEBR - Gelişmekte olan ülkeler gelişmişleri geç yakalayacak

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 09:06 | Son Güncelleme

Londra merkezli İş ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi'nin (Centre for Economics and Business Research - CEBR) raporunda, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkeleri yakalmamasının, önceki öngörülerden daha uzun süreceği belirtildi.

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Londra merkezli İş ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi'nin (Centre for Economics and Business Research - CEBR) raporunda, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkeleri yakalmamasının, önceki öngörülerden daha uzun süreceği belirtildi.
CEBR tarafından yayımlanan "2019 Dünya Ekonomi Ligi" başlıklı raporda, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin, önceden öngörülenden daha zayıf para birimlerine sahip olduklarını veya olmalarının beklendiği vurgulandı.
Raporda, bunun sonucu olarak Çin'in ABD'nin yerini, Hindistan'ın Birleşik Krallık ve Fransa'yı, Brezilya'nın da İtalya'yı geride bırakacağı yıllara ilişkin "öngörülerin ötelemek zorunda kalındığı" belirtildi.
Buna göre;
- Çin'in ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ekonomi ünvanını 2030 yerine 2032'de,
- Hindistan'ın Birleşik Krallık ve Fransa'yı 2018 yerine büyük olasılıkla 2019'da, muhtemelen de 2020'de,
- Brezilya'nın da İtalya'yı 2018 yerine 2020'de geride bırakması bekleniyor.
Ceber'nin Dünya Ekonomi Ligi tablosuna göre ABD, 2019, 2023 ve 2028'de dünyanın en büyük ekonomisi olmayı sürdürecek. ABD 2033 yılında ikinci sıraya inecek.
Dünya sıralamasında, 2013 yılında 10'ncu ve 2018 yılında 7'nci sırada yer alan Hindistan'ın 2019'da 5'inci sıraya yükselmesi, 2028'de 4'ncü ve 2033'te ise 3'ncü sıraya çıkması bekleniyor.
Japonya'nın ise 2033'e kadar dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmayı sürdüreceği öngörülen CEBR raporunda, 2033'te 4'ncü sıraya gerileyeceği öngörüldü.
Almanya'nın 2023 yılına kadar 4'ncü sırada kalmasını ancak sonrasında 5'nci sıraya düşeceği öngörülen CEBR raporunda, 2018'de 5'nci sırada yer alan Birleşik Krallık'ın 2019'da 7'nci sıraya geriledikten sonra
2023 ve sonrasında 5'nci sıraya yerleşeceğini öngörüldü.
CEBR raporuna göre;
- 2019'da 6'ncı sırada yer alacağı öngörülen Fransa sonrasında 7'nnci sıraya düşecek.
- 2019'da 9'ncu sırada yer bulması beklenen Breiziya sonrasında 8'nci sıraya,
- Kanada da 10'ncu sıradan 9'uncu sıraya yükselecek.
- İtalya ise 2018'de 9'ncu sıradan 8'nci sıraya 2023'de 10'ncu sıraya, 2028'de 11'nci sıraya ve 2033'de 13'ncü sıraya düşecek.

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