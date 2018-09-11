FİNANS

ÇEDAŞ’a yeni genel müdür

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

SİVAS, Tokat ve Yozgat’ta 950 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.

ÇEDAŞ’a yeni genel müdür

İSTANBUL,(DHA) - SİVAS, Tokat ve Yozgat’ta 950 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa’nın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Dairesi’nin Grup Başkanlığı’na getirilmesinin ardından kurumda yeni görevlendirme yapıldı. ÇEDAŞ'ın Genel Müdürlük koltuğuna Niyazi Kıvılcım atandı.

Dün itibariyle göreve başlayan Niyazi Kıvılcım, 1980 yılından bu yana enerji sektörünün içinde yer alıyor. 1979 yılında Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan Kıvılcım, 1980-2001 yılları arasında TEDAŞ'ta mühendis, mesul mühendis, başmühendis, il müdürü, müessese müdürü ve yönetim komitesi başkanı olarak görev yaptı.

2001-2004 yılları arasında TEDAŞ'ta Proje ve Tesis Daire Başkanı ve Genel Müdür Müşaviri olarak çalışan Kıvılcım, 2004-2013 arasında ise TEDAŞ'ta Isparta Müessese Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi Başkanlığı ile İl Müdürlüğü görevlerini de yürüttü. 2013 yılındaki özelleşme sürecinin ardından Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (AEDAŞ) Isparta İl Müdürü olarak çalışmaya devam eden Kıvılcım, evli ve 2 kız çocuğu babası.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNER'VAR sistemi' halı sahaya indi'VAR sistemi' halı sahaya indi
THY’den sosyal sorumluluk projesine destekTHY’den sosyal sorumluluk projesine destek
Teknosa 'Memnuniyet Değişim Uygulaması' başlattıTeknosa 'Memnuniyet Değişim Uygulaması' başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

LPG'ye gece yarısı zammı!

LPG'ye gece yarısı zammı!

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı

Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı

Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu

Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldi

Süper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldi

TÜRKONFED/Turan: Yeni bir ekonomik modele geçmeliyiz

TÜRKONFED/Turan: Yeni bir ekonomik modele geçmeliyiz

Düzce Ziraat Odası Başkanı: Tekel olmuş yapılara devletimiz 'Dur' demeli

Düzce Ziraat Odası Başkanı: Tekel olmuş yapılara devletimiz 'Dur' demeli

Altın fiyatındaki yükseliş Tokat bileziğini etkiledi

Altın fiyatındaki yükseliş Tokat bileziğini etkiledi

THY’den sosyal sorumluluk projesine destek

THY’den sosyal sorumluluk projesine destek

Teknosa 'Memnuniyet Değişim Uygulaması' başlattı

Teknosa 'Memnuniyet Değişim Uygulaması' başlattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.