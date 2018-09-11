ÇEDAŞ’a yeni genel müdür

İSTANBUL,(DHA) - SİVAS, Tokat ve Yozgat’ta 950 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa’nın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Dairesi’nin Grup Başkanlığı’na getirilmesinin ardından kurumda yeni görevlendirme yapıldı. ÇEDAŞ'ın Genel Müdürlük koltuğuna Niyazi Kıvılcım atandı.
Dün itibariyle göreve başlayan Niyazi Kıvılcım, 1980 yılından bu yana enerji sektörünün içinde yer alıyor. 1979 yılında Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan Kıvılcım, 1980-2001 yılları arasında TEDAŞ'ta mühendis, mesul mühendis, başmühendis, il müdürü, müessese müdürü ve yönetim komitesi başkanı olarak görev yaptı.
2001-2004 yılları arasında TEDAŞ'ta Proje ve Tesis Daire Başkanı ve Genel Müdür Müşaviri olarak çalışan Kıvılcım, 2004-2013 arasında ise TEDAŞ'ta Isparta Müessese Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi Başkanlığı ile İl Müdürlüğü görevlerini de yürüttü. 2013 yılındaki özelleşme sürecinin ardından Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (AEDAŞ) Isparta İl Müdürü olarak çalışmaya devam eden Kıvılcım, evli ve 2 kız çocuğu babası.
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