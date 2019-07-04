ÇEİS: Beton yollar dört yılda Marmaray kadar tasarruf ettirir

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın (ÇEİS) Deloitte Türkiye’ye hazırlattığı “Geçmişten Geleceğe Emin Adımlarla: Türk Çimento Sektörü’nün Gelişimi ve Stratejik Öneriler Raporu”nun paylaşıldığı toplantıda ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, beton yolların tercih edilmesiyle dört yılda bir Marmaray maliyeti kadar tasarruf edilebileceğini söyledi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında ÇEİS tarafından Deloitte Türkiye’ye hazırlatılan “Geçmişten Geleceğe Emin Adımlarla: Türk Çimento Sektörü’nün Gelişimi ve Stratejik Öneriler Raporu” paylaşıldı. Sektöre ilişkin güncel verilerin açıklandığı toplantıda, Türk çimento sektörü mevcut durum analizi ve gelecek stratejileri de aktarıldı.

TÇMB Başkanı Özdemir, “Türk Çimento Sektörü olarak 2018 yılında yıllık yaklaşık 71 milyon ton klinker ve 75 milyon ton çimento üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik. Yüzde 76’sı yerli, yüzde 24’ü yabancı sermayeli yatırımcılardan oluşan sektörümüz, üretimde Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. 2018 verilerine göre yaklaşık 19 bin kişiye sağladığı doğrudan istihdam ve 614 milyon dolar ihracat geliriyle Türk Çimento Sektörü, gayri safi milli hasılada önemli bir paya sahiptir” dedi ve ekledi:

"2019 yılının ilk altı ayında çimento ihracatımız yüzde 38 artarak 5.3 milyon ton, klinker ihracatımız yüzde 116 artarak 6 milyon ton olarak gerçekleşti. Şu ana kadar en çok ihracat yapılan ülkeleri; ABD, Gana ve İsrail olarak sıralayabiliriz.”

Konuşmasında beton yolların milli bir altyapı ve ekonomi meselesi olduğuna değinen ÇEİS Başkanı Çalbıyık, “Uluslararası araştırmalara göre yatırım maliyeti açısından bakıldığında asfalt yolların yapımı beton yolların iki katına denk gelen bir maliyet doğuruyor. Asfaltın yıllık bakım-onarım maliyeti ise beton yolların maliyetinin 10 katına denk geliyor. Bu açıdan baktığımızdan beton yolların tercih edilmesiyle Karayolları Genel Müdürlüğü’nce her yıl harcanan iki milyar liralık bakım onarım masrafını ortadan kaldırarak, dört yılda bir Marmaray inşa edebilecek parayı harcamak yerine tasarruf edeceğiz” dedi. (Fotoğraflı)

