FİNANS

Çekici ihracatında "yeni rekor" yolda

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Geçen yıl 914 milyon dolarla ihracat rekoru kıran Türkiye'nin çekici sektörü, dış satımdaki yükselişini 2019'un 9 ayında da sürdürdü - Yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18,64'lük artışla 773 milyon 184 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörün 2019'u yeni bir rekorla kapatma umudu arttı

CEM ŞAN - Türkiye'nin çekici sektörü, 2018 yılını 914 milyon dolarla ihracat rekoru kırarak kapatmasının ardından 2019'un 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18,64 artış yakaladı.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından olan çekici ihracatı 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 108 artarak 914 milyon dolar oldu. Sektör, 2019'un üç çeyreğindeki performansıyla da yeni rekorun sinyalini verdi.

Çekici ihracatında ocak-eylül döneminde, 2018'in aynı aylarına kıyasla yüzde 18,64 artış sağlandı. Geçen yılın 9 ayında 651 milyon 704 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu senenin aynı döneminde 773 milyon 184 bin dolarlık dış satıma imza attı.

- En fazla ihracat Almanya'ya

Ocak-eylül döneminde 40'tan fazla ülkeye çekici ihracatı gerçekleştirildi.

Bu alandaki dış satımın üçte birinden fazlası, dünya otomotiv sektöründe söz sahibi olan Almanya'ya yapıldı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 242 milyon 189 bin 322 dolarlık dış satıma ulaşılan Almanya'ya bu senenin aynı aylarında yüzde 21,03 artışla 293 milyon 129 bin 165 dolarlık ihracat kaydedildi.

Çekici ihracatında ikinci sırada yer alan Polonya'ya dış satımda ise geçen yılın ilk üç çeyreğine göre yüzde 8,06 artış oldu. Polonya'ya ihracat 105 milyon 820 bin 711 dolardan 114 milyon 353 bin 524 dolara yükseldi.

İhracatta üçüncü sırada bulunan Fransa'ya bu yılın ocak-eylül döneminde, geçen senenin aynı aylarına kıyasla yüzde 6,84 artışla 110 milyon 871 bin 797 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği dikkati çekti.

Ocak-eylül döneminde, dördüncü sıradaki İspanya'ya yüzde 22,09 yükselişle 83 milyon 141 bin 715 dolarlık dış satım elde edildi.

- Irak'a yüzde 140, Çekya'ya yüzde 136 artış

En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 6. olan Çekya'ya dış satımda yüzde 136,8 artış sağlandı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 8 milyon 788 bin 195 dolarlık ihracatın yapıldığı Çekya'ya bu senenin aynı aylarında 20 milyon 810 bin 520 dolarlık dış satım gerçekleştirildiği kayıtlarda yer aldı.

Irak'a da yılın 9 ayında, geçen senenin aynı aylarına kıyasla yüzde 140,3 artışla 15 milyon 838 bin 500 dolarlık dış satım yapıldığı belirlendi.

Çekici ihracatında ocak-eylül döneminde en fazla ihracat kaydedilen 10 ülkeye satılan ürünlerin Amerikan doları bazında değerleri ve geçen senenin aynı aylarına göre değişim oranları şöyle:

Ülke Ocak-Eylül 2018Ocak-Eylül 2019Değişim (%)Almanya 242.189.322 293.129.165 21,03Polonya 105.820.711 114.353.524 8,06Fransa 103.773.297 110.871.797 6,84İspanya 68.096.251 83.141.715 22,09İtalya 56.755.540 56.807.682 0,09Çekya 8.788.195 20.810.520 136,80Irak 6.591.134 15.838.500 140,30Macaristan 12.806.812 15.749.487 22,98Slovakya 12.954.225 13.684.272 5,64Romanya 6.127.414 9.764.996 59,37

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almanya bursa Çekici Fransa ihracat otomotiv Polonya rekor türkiye

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