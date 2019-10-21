Çekici ihracatında "yeni rekor" yolda

CEM ŞAN - Türkiye'nin çekici sektörü, 2018 yılını 914 milyon dolarla ihracat rekoru kırarak kapatmasının ardından 2019'un 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18,64 artış yakaladı.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından olan çekici ihracatı 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 108 artarak 914 milyon dolar oldu. Sektör, 2019'un üç çeyreğindeki performansıyla da yeni rekorun sinyalini verdi.

Çekici ihracatında ocak-eylül döneminde, 2018'in aynı aylarına kıyasla yüzde 18,64 artış sağlandı. Geçen yılın 9 ayında 651 milyon 704 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu senenin aynı döneminde 773 milyon 184 bin dolarlık dış satıma imza attı.

- En fazla ihracat Almanya'ya

Ocak-eylül döneminde 40'tan fazla ülkeye çekici ihracatı gerçekleştirildi.

Bu alandaki dış satımın üçte birinden fazlası, dünya otomotiv sektöründe söz sahibi olan Almanya'ya yapıldı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 242 milyon 189 bin 322 dolarlık dış satıma ulaşılan Almanya'ya bu senenin aynı aylarında yüzde 21,03 artışla 293 milyon 129 bin 165 dolarlık ihracat kaydedildi.