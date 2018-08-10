"Çekirdeksiz kuru üzümde fiyat dengesini koruyacağız"

Türkiye'nin dünyada bağ alanı olarak beşinci, rekolte açısından ise altıncı üretici olduğunu, toplam üretimdeki payının ise yüzde 5'ler seviyesinde olduğunu anlatan Pakdemirli, "2017'de yaş üzümümüz 4.2 milyon ton, kuru üzümümüz de 310 bin ton civarında. Fındıktan ve zeytinden sonra üzüm de 3. sırada geliyor." dedi.

Kendisinin de üzüm üretimiyle uğraştığına işaret eden Pakdemirli, üzüm denince akla Manisa'nın geldiğini, yaş üzümün üçte biri, kuru üzümün ise yüzde 87'sinin bu kentte üretildiğini kaydetti.

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çekirdeksiz kuru üzümün borsa fiyatının bugün 7,20 lira seviyelerinde olduğunu, bunun üreticiyi tatmin eder bir seviye olduğunu belirterek, "Fiyatta dengesizlik, geriye düşüş olursa müdahale edeceğiz. Her daim hazır bekliyoruz. Fiyat dengesini mutlaka koruyacağız." dedi.

- "Fiyatlar arttı"

Geçen yıl kuru üzümde 270 bin ton, yaş üzümde 2 bin 786 ton ihracat yapıldığını, 604 milyon dolar döviz girdisi elde edildiğini bildiren Bakan Pakdemirli, fiyatlarda geçen yıl sezon öncesinden bu yana önemli bir artış trendi yakalandığına işaret etti.

Pakdemirli, mevcut fiyatları "normal ve iyi bulduğunu" belirterek, "Fiyatlar üreticiyi tatmin eder vaziyette. 2017'de fiyatlar 3.7 lira iken müdahale etmişiz. 2018'de fiyatta düşüş yok şu anda. Bugün 7.20'ler civarında. Ama buradan şunu da söylemiş olayım. Herhangi bir şekilde üretici aleyhine bir durum olursa biz müdahale ederiz. TMO, Tarım Kredi Kooperatifi vasıtasıyla. Bütün bürokratlarım yanımda, gerekli talimatları aldılar. Fiyatta dengesizlik, geriye düşüş olursa müdahale edeceğiz. Her daim hazır bekliyoruz. Fiyat dengesini mutlaka koruyacağız."

Üzümde, mazot, gübre ve organik tarım desteklerinin süreceğini, bu üründen en yüksek verimi almanın yollarını arayacaklarını kaydeden Pakdemirli, Manisa'nın çekirdeksiz kuru üzüm konusundaki coğrafi işaret talebinde haklı olduğuna inandığını, konuyla ilgili çalışmaların yapılacağını söyledi.