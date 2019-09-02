FİNANS

Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 14:21 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Hem TMO olarak hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır. Kuru üzüm üreticilerimizin emeklerinin karşılıklarını korumak için en kısa zaman aralığında alımlara başlıyoruz" - "Ağacı ve orman yangınlarını konuşurken ne yazık ki ağır eleştirildiğimizi söyleyeceğim. Bu kadar ağır eleştiri altındayken, İzmir ve Türkiye genelindeki siyasetçilerimizin bizi eleştirirken, yangınları üstlenen PKK'ya bir laf söylemelerini, lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı. Herhalde bundan sonra olacaktır"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hem TMO olarak hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır. Kuru üzüm üreticilerimizin emeklerinin karşılıklarını korumak için en kısa zaman aralığında alımlara başlıyoruz." dedi.

İzmir Ticaret Borsası'nda (İTB) sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirinin borsaya getirilmesi nedeniyle düzenlenen sembolik açık artırma törenine katılan Pakdemirli, konuşmasında orman yangınlarına değindi.

Temmuz 2018'de son 140 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını hatırlatan Pakdemirli, iklimlerin çok hızlı değiştiğini söyledi.

Dünya genelindeki orman yangınlarında çok ciddi alanların kül olduğunu, bazı yangınların da devam ettiğini ifade eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de durum nasıl, yeterli mi? Bunu en güzel uluslararası kuruluşların açıkladığı istatistikler cevaplar. 1979'da bin 400, geçen yıl ise 2 bin 100 yangınımız çıkmış. 1990'da her çıkan yangında ortalama 8 hektar alan yok oluyormuş. 2018 ortalamamız 2,5 hektar. 2023 hedefimiz ise 2 hektar. Geçen sene 18 dakika olan yangına ilk müdahale süresini bu yıl 12 dakikaya indirdik. Bu bir dünya rekorudur. Teşkilatımızın gayretli çalışmalarıyla bunu 10 dakikaya çekmek istiyoruz."

Türkiye'nin yangınla mücadelede lider durumda olduğunu, söndürme filosuna yeni uçak ve helikopter kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini bildiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarıyla ilgili PKK'nın parmağı olduğu zaten konuşuluyordu, bir üstlenme de oldu. Bu konuyu değerlendirmek kolluk kuvvetlerinin işi ama orman yangınlarını üstlenen bir PKK var. Ağacı ve orman yangınlarını konuşurken ne yazık ki ağır eleştirildiğimizi söyleyeceğim. Bu kadar ağır eleştiri altındayken, İzmir ve Türkiye genelindeki siyasetçilerimizin bizi 'yetersiz müdahale' ile eleştirirken, yangınları üstlenen PKK'ya bir laf söylemelerini, lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı. Herhalde bundan sonra olacaktır."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ağaç konusundaki hassasiyeti için teşekkür ettiğini aktaran Pakdemirli, "9 Eylül'de bir konser düzenlenecekmiş. Tahmin ediyorum, bu 9 Eylül konserinde yayınlayacakları deklerasyonla PKK'yı da lanetler diye bekliyorum." dedi.

- "En kısa zamanda alımlara başlıyoruz"

Konuşmasında İzmir'in tarımsal faaliyetler anlamında önde gelen iller arasında yer aldığına işaret eden Pakdemirli, dünyada hem üretimde hem ihracatta lider konumdaki ürünlerde fiyat belirleyici olmak gerektiğini söyledi.

Bu yıl 4,2 milyon ton yaş üzüm 305 bin ton da kuru üzüm üretimi beklendiğini vurgulayan Pakdemirli, yaş incirde de 329 bin ton üretim beklendiğini dile getirdi.

Manisa Ticaret Borsasında yaptıkları toplantıda "çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde TMO olarak müdahale edeceklerini" söylediğini anımsatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Geçen sürede bakanlık ve TMO olarak piyasayı dikkatle takip ettik. Her ne kadar borsada alım fiyatları 10 lira civarında seyretse de üretim olan ilçelerde çiftçimizin daha düşük fiyatlardan satış yaptığına şahit olduk. Bizim bu durama kayıtsız kalmamız söz konusu değil. Buradan açıklıyorum. TMO olarak kuru üzüm alımı karar teklifimizi bu sabah imzaladım ve onay gönderdim. Hem TMO olarak hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır. Kuru üzüm üreticilerimizin emeklerinin karşılıklarını korumak için en kısa zaman aralığında alımlara başlıyoruz"

Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin de konuştuğu törende sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru inciri için sembolik açık artırma düzenlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi üreticilerinden Veli Şentürk'ün getirdiği çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı bin liradan Ege İhracatçı Birlikleri, Aydın'ın Nazilli ilçesi üreticilerinden Mutlu Yılmaz'ın getirdiği kuru incir de kilogramı bin 50 liradan İzmir Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı başlıyor

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Hem TMO olarak hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır. Kuru üzüm üreticilerimizin emeklerinin karşılıklarını korumak için en kısa zaman aralığında alımlara başlıyoruz" - "Ağacı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açık artırma incir kuru üzüm Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Zam şampiyonu oldu

Zam şampiyonu oldu

İş dünyasından doğal gaz zammına tepki!

İş dünyasından doğal gaz zammına tepki!

Et fiyatları artınca vatandaş ona yöneldi!

Et fiyatları artınca vatandaş ona yöneldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

Dünya gıda sektörü İstanbul’da toplanacak

Dünya gıda sektörü İstanbul’da toplanacak

VakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketler

VakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketler

TKYB "BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nde kurucu oldu

TKYB "BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nde kurucu oldu

Ekonomist Emre Alkin’den ekonomik daralmayı aşma önerisi: Büyümeyi değil, kalkınmayı hedeflemeliyiz

Ekonomist Emre Alkin’den ekonomik daralmayı aşma önerisi: Büyümeyi değil, kalkınmayı hedeflemeliyiz

BV Kripto Fonu uygulaması BV Crypto AppStore ve Google Play’de kullanıma sunuldu

BV Kripto Fonu uygulaması BV Crypto AppStore ve Google Play’de kullanıma sunuldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.