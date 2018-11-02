Çelik ihracatı 10 ayda 12 milyar doları aştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin çelik ihracatı, bu yılın 10 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 35,2 artarak 12,4 milyar dolara yükseldi.

Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ekim 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye'nin çelik ihracatı değer bazında yüzde 35,2 artarak 12,4 milyar dolara çıktı. Bu dönemde çelik ihracatı miktar bazında ise yüzde 15,5 artışla 16,8 milyon tona ulaştı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin çelikte ton başına ortalama birim fiyatı, yüzde 17 artarak 740 dolar oldu. Ekim ayı ton başına ortalama birim fiyat ise 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 yükselerek 689 dolar düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Türkiye'nin çelik ihracatında yılın başından bu yana yaşanan istikrarlı artışın devam ettiğine dikkati çekti.

Çelik ihracatının ekimde değerde yüzde 46,9'luk, miktarda ise yüzde 46,3'lük artışa ulaştığını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Sektör ekim ayında 1,49 milyar dolarlık ve 2,2 milyon tonluk ihracat gerçekleştirdi. Ocak-ekim dönemindeki çelik ihracatı ise geçen yılın aynı periyoduna göre miktarda yüzde 15,5 artışla 16,8 milyon ton, değerde ise yüzde 35,2 yükselişle 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde en çok ihracat artışı yaşanan ürünler sırasıyla yassı sıcak, inşaat çeliği ve filmaşin olurken, en fazla azalış slab, alaşımlı tel ve alaşımlı filmaşinde oldu."