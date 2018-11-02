FİNANS

Çelik ihracatı 10 ayda 12 milyar doları aştı

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 13:26 | Son Güncelleme

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre, yılın 10 ayında Türkiye'nin çelik ihracatı değerde yüzde 35,2 artarak 12,4 milyar dolara, miktarda yüzde 15,5 yükselerek 16,8 milyon tona ulaştı - ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan: - "Türkiye'nin çelik ihracatında yılbaşından bu yana yaşanan istikrarlı artış devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin çelik ihracatı, bu yılın 10 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 35,2 artarak 12,4 milyar dolara yükseldi.

Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ekim 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye'nin çelik ihracatı değer bazında yüzde 35,2 artarak 12,4 milyar dolara çıktı. Bu dönemde çelik ihracatı miktar bazında ise yüzde 15,5 artışla 16,8 milyon tona ulaştı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin çelikte ton başına ortalama birim fiyatı, yüzde 17 artarak 740 dolar oldu. Ekim ayı ton başına ortalama birim fiyat ise 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 yükselerek 689 dolar düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Türkiye'nin çelik ihracatında yılın başından bu yana yaşanan istikrarlı artışın devam ettiğine dikkati çekti.

Çelik ihracatının ekimde değerde yüzde 46,9'luk, miktarda ise yüzde 46,3'lük artışa ulaştığını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Sektör ekim ayında 1,49 milyar dolarlık ve 2,2 milyon tonluk ihracat gerçekleştirdi. Ocak-ekim dönemindeki çelik ihracatı ise geçen yılın aynı periyoduna göre miktarda yüzde 15,5 artışla 16,8 milyon ton, değerde ise yüzde 35,2 yükselişle 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde en çok ihracat artışı yaşanan ürünler sırasıyla yassı sıcak, inşaat çeliği ve filmaşin olurken, en fazla azalış slab, alaşımlı tel ve alaşımlı filmaşinde oldu."

Aslan, birlik olarak gelecek günlerde Kolombiya'yı ziyaret düzenleyeceklerini, Latin Amerika'ya olan ihracatı artırmak istediklerini bildirdi.

Bölgenin önemli firmalarının temsilcileriyle bir araya geleceklerini vurgulayan Aslan, görüşmelerin yeni iş birliklerine kapı açabileceğini kaydetti.

Aslan, 10 ayda Latin Amerika bölgesine yüzde 8,4 artışla 1,1 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise 167 bin tonla Şili, 134 bin tonla Panama ve 117 bin tonla Kolombiya oldu. Türkiye'nin bölgeye en çok ihraç ettiği ürünler ise 508 bin tonla inşaat çeliği, 221 bin tonla profil ve 105 bin tonla filmaşin olarak sıralandı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Aslan Çelik ihracat

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