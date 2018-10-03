Çelik ihracatı 11 milyar dolara yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin çelik ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde 10,97 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çelik ihracatı, yılın ilk 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre miktarda yüzde 12,5 artışla 14,7 milyon tona, değerde ise yüzde 34,1'lik yükselişle 10,97 milyar dolara ulaştı.

Verilere göre, ihracat, geçen ay 2017'nin aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 96,4 artarak 2 milyon tona, değerde ise yüzde 94,9 yükselerek 1,4 milyar dolara çıktı. Eylül 2018, miktar bazında son 1,5 yılın en yüksek ihracatının gerçekleştiği ay oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, ihracatta miktar ve değerde artış sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ürünlere baktığımız zaman, inşaat çeliği, yassı sıcak, dikişli boru, profil ve filmaşin başı çekiyor. Bu yılın ocak-eylül döneminde Türk çelik sektörünün ana ihracat ürünü olan inşaat çeliği ihracatı yüzde 2,9 artarak 4,24 milyon tona ulaştı. Değerde ise yüzde 31 artarak 2,34 milyar dolara yükseldi.