FİNANS

Çelik ihracatı 11 milyar dolara yaklaştı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin çelik ihracatı, yılın ilk 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre miktarda yüzde 12,5 artışla 14,7 milyon tona, değerde ise yüzde 34,1'lik yükselişle 10,97 milyar dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin çelik ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde 10,97 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çelik ihracatı, yılın ilk 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre miktarda yüzde 12,5 artışla 14,7 milyon tona, değerde ise yüzde 34,1'lik yükselişle 10,97 milyar dolara ulaştı.

Verilere göre, ihracat, geçen ay 2017'nin aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 96,4 artarak 2 milyon tona, değerde ise yüzde 94,9 yükselerek 1,4 milyar dolara çıktı. Eylül 2018, miktar bazında son 1,5 yılın en yüksek ihracatının gerçekleştiği ay oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, ihracatta miktar ve değerde artış sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ürünlere baktığımız zaman, inşaat çeliği, yassı sıcak, dikişli boru, profil ve filmaşin başı çekiyor. Bu yılın ocak-eylül döneminde Türk çelik sektörünün ana ihracat ürünü olan inşaat çeliği ihracatı yüzde 2,9 artarak 4,24 milyon tona ulaştı. Değerde ise yüzde 31 artarak 2,34 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde miktar bazında en çok artış yaşanan ürünler sırasıyla yassı sıcak, filmaşin, profil, inşaat çeliği ve alaşımlı yassı olarak ön plana çıktı. Miktarda ihracat azalışı yaşanan ürünler ise sırasıyla slab, kütük, alaşımlı tel, yassı soğuk ve alaşımlı filmaşin oldu. Ton başına ortalama birim fiyatımız ise 2018'in 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 747 dolara yükseldi. Eylül ayı ton başına ortalama birim fiyatımız ise Eylül 2017'ye göre yüzde 0,8 düşerek 723 dolar olarak gerçekleşti."

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Aslan Çelik İhracatçıları Birliği ÇİB

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