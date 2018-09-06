Çelik ihracatı 8 ayda 9,6 milyar dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye çelik ihracatı 2018 Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 yükselişle 9,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye çelik ihracatı 2018 Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 5,8 artış ile 12,7 milyon ton, değer bazında ise yüzde 28,5 yükseliş ile 9,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, 2018 yılının 8 aylık döneminde değer bazında yaşanan artışın, miktar bazındakine göre daha yüksek oranda kaydedildiğini ifade etti.

Aslan, Türk çelik sektörünün sıvı çelik üretim miktarı açısından dünyanın en büyük sekizinci, Avrupa’nın ise en büyük ikinci üreticisi konumunda olduğunun altını çizerek, Türk çelik sektörü ihracatı ürünler bazında incelendiğinde, özellikle inşaat çeliği ihracatında yaşanan düşüş ile sıcak yassı ihracatında yaşanan artışın dikkati çektiğini kaydetti.

Geçmiş aylarda tonajda yaklaşık yüzde 20 düşüş gösteren inşaat çeliği ihracatının, ağustos ayı itibarıyla toparlandığını ve azalış oranını yüzde 4’lere kadar düşürdüğünü bildiren Aslan, 2018 yılının 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı gözlenen ilk üç çelik ürününün sırasıyla sıcak yassı, profil, ve filmaşin olduğu bilgisini verdi.