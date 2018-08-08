Çelik ihracatı ABD ambargosuna rağmen arttı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - ABD'nin çelik sektörüne yönelik ambargo uygulamasına karşın, bu yılın 7 ayında 2017'nin aynı dönemine göre sektörün ihracatı yüzde 26,7 artarak 8,4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde çelik sektörünün ihracatında en fazla artış İtalya'ya, en büyük düşüş ise ABD'ye gerçekleşti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla çelik sektörü ihracatı yüzde 26,7 artarak 8 milyar 359 milyon 546 bin dolara yükseldi. Sektörün ihracatı, geçen yılın 7 ayında 6 milyar 595 milyon 923 bin dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde çelik sektörünün miktar bazında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke grubu Avrupa Birliği (AB) oldu. AB ülkelerine ihracat, yılın 7 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 62,9 artarak 3 milyar 604 milyon 730 bin dolara ulaştı.

Bu dönemde 1 milyar 371 milyon 748 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Orta Doğu ülkeleri listenin ikinci sırasında yer aldı. Orta Doğu ülkelerine ihracatta yıllık bazda artış oranı ise yüzde 9,9 oldu.