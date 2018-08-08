FİNANS

Çelik ihracatı ABD ambargosuna rağmen arttı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Çelik sektörünün ihracatı, 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,7 artarak 8,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti - Bu dönemde miktar bazında en fazla ihracat 3,6 milyar dolarla AB ülkelerine yapıldı - Sektörün 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat düşüşü yaşadığı ülke 250,4 milyon dolarla ABD olurken, bu dönemde İtalya'ya kaydedilen 351,8 milyon dolarlık artış söz konusu açığı kapadı - ÇİB Başkanı Adnan Aslan: - "Dünyada artan korumacılık eğilimi, ihracatımızın istenen seviyelere çıkmasını engellese de Türk çelik sektörümüz kaliteli ve rekabetçi fiyatları ile dünya genelinde tercih edilmeyi sürdürmektedir"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - ABD'nin çelik sektörüne yönelik ambargo uygulamasına karşın, bu yılın 7 ayında 2017'nin aynı dönemine göre sektörün ihracatı yüzde 26,7 artarak 8,4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde çelik sektörünün ihracatında en fazla artış İtalya'ya, en büyük düşüş ise ABD'ye gerçekleşti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla çelik sektörü ihracatı yüzde 26,7 artarak 8 milyar 359 milyon 546 bin dolara yükseldi. Sektörün ihracatı, geçen yılın 7 ayında 6 milyar 595 milyon 923 bin dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde çelik sektörünün miktar bazında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke grubu Avrupa Birliği (AB) oldu. AB ülkelerine ihracat, yılın 7 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 62,9 artarak 3 milyar 604 milyon 730 bin dolara ulaştı.

Bu dönemde 1 milyar 371 milyon 748 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Orta Doğu ülkeleri listenin ikinci sırasında yer aldı. Orta Doğu ülkelerine ihracatta yıllık bazda artış oranı ise yüzde 9,9 oldu.

Afrika ülkelerine ihracat ise yüzde 33,6 artışla 1 milyar 91 milyon 877 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece AB, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine, yılın 7 ayında gerçekleştirilen çelik sektörü ihracatı 1 milyar doları aştı.

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- İhracat artışına İtalya, düşüşüne ABD yön verdi

Miktar bazında rakamlara bakıldığında, çelik sektörünün yılın 7 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 659,9 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı 552,1 milyon dolarla ABD, 488,8 milyon dolarla İspanya, 443,3 milyon dolarla İsrail, 426,2 milyon dolarla Romanya, 399,6 milyon dolarla da Almanya takip etti.

Yılın ocak-temmuz döneminde, 2017'nin aynı sürecine göre çelik sektörü ihracatı en çok İtalya'ya artış kaydetti. Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise ABD'de yaşandı. Bu dönemde İtalya'ya ihracat 351,8 milyon dolar artarken, ABD'ye 250,4 milyon dolar geriledi.

Aynı dönemde İtalya'nın ardından miktar bazında en fazla ihracat artışı yaşanan diğer ülkeler 208,8 milyon dolarla İspanya, 185,9 milyon dolarla Belçika ve 165,5 milyon dolarla Romanya oldu. ABD'nin ardından en fazla düşüş yaşanan ülkeler ise 104,2 milyon dolarla Singapur, 90,1 milyon dolarla Türkmenistan ve 64,8 milyon dolarla da Irak şeklinde sıralandı.

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- "Güneydoğu Asya, Batı Afrika, Orta ve Güney Amerika'ya yoğunlaşacağız"

AA muhabirine sektörün performansını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Türkiye'nin çelik ihracatının bu yılın ocak-temmuz döneminde 2017'nin aynı sürecine göre miktar bazında yüzde 2,4 artarak 11,1 milyon tona ulaştığını söyledi.

Sektörün değer bazındaki ihracatının da yüzde 26,7'lik yükselişle 8,4 milyar dolara çıktığına işaret eden Aslan, "Dünyada artan korumacılık eğilimi, ihracatımızın istenen seviyelere çıkmasını engellese de Türk çelik sektörümüz kaliteli ve rekabetçi fiyatları ile dünya genelinde tercih edilmeyi sürdürmektedir." diye konuştu.

Aslan, çelik sektörünün ABD'ye ihracatına ilişkin de görüşlerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Section 232 önlemi, sektörümüzün ABD’ye çelik ihracatını olumsuz yönde etkiledi ve 7 aylık süreçte ABD'ye ihracatımız hem miktarda hem de değerde düştü. Bu yılın 7 aylık döneminde ABD'ye çelik ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 44,6 düşerek 765 bin tona geriledi. Değer bazındaki ihracatımız ise yüzde 31,2 düşüşle 552 milyon dolara indi. İthalatlarında payımızın nispeten daha az olduğu Güneydoğu Asya, Batı Afrika, Orta ve Güney Amerika bölgelerine yoğunlaşarak, ihracatımızı bu pazarlarda daha da artırmak istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
abd Adnan Aslan ambargo çelik sektörü ÇİB

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