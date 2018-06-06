Çelik ihracatı beş ayda miktarda yüzde 5.1 azaldı, değerde 20.2 yükseldi

İstanbul, 6 Haziran (DHA) - Çelik sektörü 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde miktar bazında yüzde 5.1 azalışla 7.8 milyon ton, değer bazında yüzde 20.2 artış ile 5.9 milyar dolar ihracat yaptı.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Ocak-Mayıs dönemi verilerine göre; çelik ihracatında ton başına birim fiyat 2018 yılının ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.7 artış ile 753 dolara çıktı.

ÇİB'den yapılan açıklamada, "Çelik ihracatı miktar bazındaki düşüşüne karşın değer bazındaki yükselişini sürdürerek, Türkiye’nin ihracatına en çok katkı sağlayan sektörlerden biri oldu" denildi ve eklendi:

"Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2018 yılı ilk beş ayındaki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 8.7 milyon ton, değer bazında ise 6.9 milyar dolar oldu.

"Bölgeler bazındaki çelik ihracatının ilk sırasında Avrupa Birliği yer aldı. Avrupa Birliği’ni Yakın Orta Doğu Asya, Kuzey Amerika, Orta ve Güney Amerika ile Kuzey Afrika Ülkeleri izledi.

"Bu dönemde en çok ihraç edilen çelik ürünleri sıralamasına bakıldığında ise; ilk sırada yüzde 14.7’lik düşüşüne rağmen 2.3 milyon ton ile inşaat çeliği yer aldı. İnşaat çeliğini 1.3 milyon ton ile yassı sıcak, 793 bin ton ile dikişli boru, 723 bin ton ile filmaşin ve 708 bin tonla profil izledi."

2018 yılı Mayıs ayı çelik ihracatı ise 2017 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında miktarda yüzde 1.9 artış ile 1.5 milyon tona çıkarken, değerde yüzde 25.3 artış ile 1.2 milyar dolara yükseldi.

ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, ABD’nin 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’nın geçici muafiyetleri sona erdirmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’nın yüzde 25’lik ithalat vergisine dahil edilmesi her ne kadar sektörümüzü, ABD’ye ihracat karşında bir nebze daha avantajlı duruma soksa da Türkiye’nin bu uygulamanın dışında tutulması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

"ABD’de kan kaybetmeye başlayan sektörümüz şimdi de Avrupa Birliği’nin koruma duvarlarıyla karşı karşıya. Avrupa Birliği’nin çelik ürünlerinde yürürlüğe aldığı 'Korunma Önlemi' karşında sektör savunmamızı gerçekleştirmek için gerekli lobi çalışmalarımızı yürütüyoruz.

"Türkiye, Gümrük Birliği ve AKÇT anlaşmaları dolayısıyla Avrupa Birliği’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Avrupa Birliği, çelik ürünlerinde başlatmış olduğu 'Korunma Önlemi' karşısında Türkiye’yi, kendi safında bir ülke olarak değerlendirmeli ve birlikte hareket etmemize olanak sağlamalıdır." (Fotoğraflı)



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