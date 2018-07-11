Çelik ihracatı ilk yarıda yüzde 22.4 artışla 7.1 milyar dolar

İstanbul, 11 Temmuz (DHA) - Çelik ihracatı yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre, miktar bazında yüzde 2.5 azalışla 9.4 milyon tona düşerken, değer bazında ise yüzde 22.4 artış ile 7.1 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde ihracatın en fazla düştüğü ülke ABD oldu.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, inşaat çeliğinin ihracatta geleneksel olarak önemli bir pay aldığına işaret ederek, "Ocak-Haziran döneminde miktar bazında en çok ihraç edilen çelik ürünü yüzde 16.2’lik düşüşe rağmen 2.7 milyon ton ile inşaat çeliği oldu" dedi ve ekledi:

"İnşaat çeliğini 1.7 milyon tonla sıcak yassı, 976 bin tonla dikişli boru, 848 bin ton ile profil ve 817 bin ton ile filmaşin izledi.

"Yılın ilk yarısında en çok ihracat düşüşü yaşadığımız çelik ürünü inşaat çeliği olurken, ikinci sırada ise 235 bin ton azalış ile 213 bin tona gerileyen kütük yer aldı.

"Bu dönemde 79 bin tonluk düşüş ile 7 bin tona kadar gerileyen slab ise üçüncü sırada yerini aldı.

"İhracat düşüşü yaşadığımız ülkeler sıralamasında ise ilk sırada ABD yer alırken, hemen ardından Singapur ve Irak geldi.

"Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile bu seneyi kıyasladığımızda hem miktar hem değer bazında artış göze çarpıyor.

"İhracatımız bu dönemde miktarda yüzde 13.1 artarak 1.6 milyon tona yükselirken, değerde ise yüzde 34.6 artış ile 1.2 milyar dolara ulaştı.

"Türk çelik sektörü, kaliteli ve rekabetçi fiyatlı ürünlerini 200’e yakın ülkeye ihraç ediyor.

"Üretim bazında bakıldığında dünyada sekizinci sırada yer alıyoruz; ihracatta ise ilk on içindeyiz.

"Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Güney Amerika bölgelerine çelik ihracatımız henüz istenen seviyelerde değil; ancak, pazar potansiyeline sahip bu bölgelere ihracatımızı arttırmak istiyoruz."

