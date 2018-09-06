FİNANS

Çelik ihracatı sekiz ayda 9.6 milyar dolara ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 11:00 | Son Güncelleme

Türkiye çelik ihracatı, yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 5.8’lik artışla 12.7 milyon tona, değerde ise yüzde 28.5’lik yükseliş ile 9.6 milyar dolara ulaştı.

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Türkiye çelik ihracatı, yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 5.8’lik artışla 12.7 milyon tona, değerde ise yüzde 28.5’lik yükseliş ile 9.6 milyar dolara ulaştı.
Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, değerdeki yükselişte global nihai çelik ürünlerinin fiyat artışı etkili oldu.
Buna göre, Türkiye çelik ihracatı 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 5.8 artış ile 12.7 milyon ton, değer bazında ise yüzde 28.5 yükseliş ile 9.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
ÇİB Başkanı Adnan Aslan, çelik sektörünün sıvı çelik üretim miktarı açısından dünyanın en büyük sekizinci, Avrupa’nın ise en büyük ikinci üreticisi konumunda olduğunu belirtti.
ÇİB verilerine göre; 2018 yılı Ağustos ayı çelik ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 36.4 artışla 1.6 milyon tona, değerde ise yüzde 43 yükselişle 1.2 milyar dolara çıktı.
Çelik ihracatı ürünler bazında incelendiğinde, özellikle inşaat çeliği ihracatında yaşanan düşüş ile sıcak yassı ihracatında yaşanan artışın dikkat çektiğini söyleyen Aslan, geçmiş aylarda tonajda yaklaşık yüzde 20 oranında düşüş gösteren inşaat çeliği ihracatının, Ağustos ayı itibariyle toparlandığını ve azalış oranını yüzde 4.0’lere kadar düşürdüğünü belirtti.
Aslan, 2018 yılı ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı gözlenen ilk üç çelik ürününün sırasıyla sıcak yassı, profil, ve filmaşin olduğunu belirtti. Bu dönemde en fazla ihracat azalışı görülen ürünlerin ise sırasıyla kütük, inşaat çeliği ve slab olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
"Özellikle Cezayir, Endonezya ve Suudi Arabistan’a olan kütük ihracatımızda önemli azalışlar mevcut.
"Hem tonaj hem de değer olarak yıllardır Türk çelik sektörünün ana ihracat ürünü olan inşaat çeliğindeki düşüşte, ülkemiz aleyhine açılan ticaret davalarının etkisini görmekteyiz.
"ABD ve Mısır’ın yanı sıra, yerel üreticilerini korumak amacı ile gümrük vergilerini yükselten Birleşik Arap Emirlikleri inşaat çeliği ihracatının önemli seviyelerde azalış gösterdiği ülkelerin başında geliyor.
"Bu dönemde Birleşik Krallık ve İtalya ise slab ihracatında en fazla düşüş yaşanan ülkeler arasında yer alıyor."

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