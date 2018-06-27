FİNANS

Çelik sektörü ihracat hedefi: Yüzde 30 artışla 15 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 15:55 | Son Güncelleme

Türkiye çelik sektörünün ilk beş ayda 200'e yakın ülkeye yüzde 20'lik bir artışla 5.9 milyar dolarlık ihracat geliştirdiğini işaret eden Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, bu artış oranını daha da yukarı çıkarmaya çalışacaklarını vurguladı.

Elif Varan / İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Türkiye çelik sektörünün ilk beş ayda 200'e yakın ülkeye yüzde 20'lik bir artışla 5.9 milyar dolarlık ihracat geliştirdiğini işaret eden Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, bu artış oranını daha da yukarı çıkarmaya çalışacaklarını vurguladı.
Aslan yeni ihracat hedefini, "2018 yılı sonunda değer bazındaki çelik ihracatımızın 2017 yılına oranla yüzde 30 artarak 15 milyar dolara yükseleceğini ön görüyoruz" diye açıkladı.
Aslan, Türkiye çelik üretiminin dünyada ilk 10 içerisinde yer aldığını vurguladı ve ekledi:
"Üretim bazında bakıldığında dünya da sekizinci sırada yer alıyoruz. Başlıca ülkeler Çin, Japonya, Hindistan, ABD, Rusya, Güney Kore ve Almanya olarak sıralanıyor.
"Sektörümüzün ihracatının yüksek olduğu bölgeler; Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Kuzey Amerika olarak sıralanıyor.
"Büyük pazar potansiyeline sahip AB ve Kuzey Amerika bölgelerine yönelik ihracatımızı daha da arttırmak için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Ur-Ge faaliyetlerimiz ile birlikte pazar payımız ve bilinirliliğimiz artacak."
Dünya’da son dönemlerde sıkça gündeme gelen koruyucu önlemlere karşı Çelik İhracatçıları Birliği olarak çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Aslan, ABD'nin Section 232 adı altında bazı ülkelere geçici muafiyet sağladığını ve bunun soruşturulması kapsamında sektörün önde gelen firmaları ile katılım sağlayacaklarını belirtip birlik çağrısı verdi.

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
Mehmet Şimşek: Türkiye yeni sıçramaya hazırMehmet Şimşek: Türkiye yeni sıçramaya hazır
Groupama Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson oluyorGroupama Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Otomatik BES'te 2. adım başlıyor

Otomatik BES'te 2. adım başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Emre Alkin: Makro ihtiyati tedbir can simididir, istikrar sağlamaz

Prof. Dr. Emre Alkin: Makro ihtiyati tedbir can simididir, istikrar sağlamaz

Mehmet Şimşek: Türkiye yeni sıçramaya hazır

Mehmet Şimşek: Türkiye yeni sıçramaya hazır

Groupama Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson oluyor

Groupama Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson oluyor

İbrahim Burkay: TEKNOSAB mega endüstri bölgelerinin atılım halkası olacak

İbrahim Burkay: TEKNOSAB mega endüstri bölgelerinin atılım halkası olacak

Türkiye'de geçen yıl 1.2 milyon trafik kazası meydana geldi

Türkiye'de geçen yıl 1.2 milyon trafik kazası meydana geldi

Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.