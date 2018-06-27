Çelik sektörü ihracat hedefi: Yüzde 30 artışla 15 milyar dolar

Elif Varan / İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Türkiye çelik sektörünün ilk beş ayda 200'e yakın ülkeye yüzde 20'lik bir artışla 5.9 milyar dolarlık ihracat geliştirdiğini işaret eden Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, bu artış oranını daha da yukarı çıkarmaya çalışacaklarını vurguladı.

Aslan yeni ihracat hedefini, "2018 yılı sonunda değer bazındaki çelik ihracatımızın 2017 yılına oranla yüzde 30 artarak 15 milyar dolara yükseleceğini ön görüyoruz" diye açıkladı.

Aslan, Türkiye çelik üretiminin dünyada ilk 10 içerisinde yer aldığını vurguladı ve ekledi:

"Üretim bazında bakıldığında dünya da sekizinci sırada yer alıyoruz. Başlıca ülkeler Çin, Japonya, Hindistan, ABD, Rusya, Güney Kore ve Almanya olarak sıralanıyor.

"Sektörümüzün ihracatının yüksek olduğu bölgeler; Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Kuzey Amerika olarak sıralanıyor.

"Büyük pazar potansiyeline sahip AB ve Kuzey Amerika bölgelerine yönelik ihracatımızı daha da arttırmak için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Ur-Ge faaliyetlerimiz ile birlikte pazar payımız ve bilinirliliğimiz artacak."

Dünya’da son dönemlerde sıkça gündeme gelen koruyucu önlemlere karşı Çelik İhracatçıları Birliği olarak çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Aslan, ABD'nin Section 232 adı altında bazı ülkelere geçici muafiyet sağladığını ve bunun soruşturulması kapsamında sektörün önde gelen firmaları ile katılım sağlayacaklarını belirtip birlik çağrısı verdi.



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