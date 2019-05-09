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Çelik sektörü koruma tedbirlerinin kaldırılmasından endişeli

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan: - Geçici koruma tedbirlerinin kalıcı koruma tedbirine dönüştürülmeden kaldırılmasının, çelik ithalatını yeniden hızlandırmasından ve yurt içi çelik tüketimindeki ithalat payının artmasına yol açmasından endişe duyuyoruz"

ZEYNEP KAHVECİ - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, bazı demir ve çelik ürünlerinin ithalatına yönelik geçici koruma tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilgili, "Geçici koruma tedbirlerinin kalıcı koruma tedbirine dönüştürülmeden kaldırılmasının, çelik ithalatını yeniden hızlandırmasından ve yurt içi çelik tüketimindeki ithalat payının artmasına yol açmasından endişe duyuyoruz." dedi.

Yayan, söz konusu ürünlerin ithalatında önleme gerek olmadığına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliği AA muhabirine değerlendirdi.

Alınan karar sonrasında tüm ülkeler için Türkiye'ye yeniden çelik ihracatı şansı doğduğunu dile getiren Yayan, "Çelik tüketiminde yüzde 38 civarında düşüş yaşanırken, böylesi bir karar alınmasının, çelik ithalatını yeniden hızlandırmasından ve bu durumun yurt içi çelik tüketimindeki ithalat payının artmasına yol açmasından endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Yayan, kararın, "geçici koruma tedbirlerinin kalıcı hale gelmesi durumunda, ithalat gerçekleştirilen ülkelerin Türkiye'ye karşı tedbir uygulama hakkı elde edebileceği yönündeki değerlendirmelerden kaynaklanmış olabileceğini" söyledi.

- "Türkiye'nin daha fazla ithalata tahammülü yok"

Karara rağmen Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, mütekabiliyet çerçevesinde tazmin edici tedbirler uygulama hakkının saklı tutuluyor olması gerektiğini anlatan Yayan, kararın, AB için ayrı bir tedbir alınsa bile Rusya, Güney Kore, Çin gibi diğer tüm ülkelerin Türkiye'ye sorunsuz ihracat yapmasına yol açtığını belirtti.

Yayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin Rusya'ya yönelik çelik ürünleri ihracatı 50 bin tonu bile geçmezken Rusya'dan 5 milyon ton civarında çelik ithalatı yapıyoruz. Türkiye Rusya'nın en büyük pazarı konumunda bulunuyor. Dolayısıyla bunun ve Çin, Güney Kore, Brezilya gibi ülkelerden yapılan ithalatın da ayrıca incelenmesi gerekiyor çünkü 2019 yılında iç tüketimi yüzde 38 oranında düşen Türkiye'nin daha fazla ithalata tahammülü yok. İthalat, içinde yaşadığımız zorlu ekonomik şartları daha da ağırlaştırmaktan başka bir işe yaramayacak."

Anılan karar uyarınca "yassı mamuller", "çubuklar, teller ve profiller", "demir yolu ve tramvay hattı malzemeleri", "boru ve içi boş profiller" ile "paslanmaz çelikler" ürün gruplarında yer alan çeşitli demir ve çelik ürünlerinin ithalatında, yerli üreticiler üzerinde zarara yol açmadığı gerekçesiyle önleme gerek olmadığı hükme bağlanmıştı.

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Çelik geçici koruma tedbirleri TÇÜD Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Veysel Yayan

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