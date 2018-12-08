Çelik üreticileri ihracata yöneldi

ERDAL ÇELİKEL - Türkiye'nin çelik ihracatı, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 60,5 artarak 2,3 milyon tona ulaştı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine, ekimde aylık çelik ihracatının yüzde 60,5 artarak, 2,3 milyon tona, değer bazında ise yüzde 51,2 artışla 1,7 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Ekimde ihracattaki hızlı yükselişte iç piyasadaki talep daralmasının etkili olduğunu belirten Yayan, "Gerek uzun ürünlerde gerekse yassı ürünlerde son aylarda tüketimde azalma söz konusu. İç piyasadaki yüksek oranlı talep azalışı nedeniyle ihracat baskısı oluştu. Ekim ayında ihracatta yaşanan yüksek artış da bundan kaynaklandı." dedi.

İthalatın da ekimde geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 47,8 azalışla 867 bin tona, değer bazında da yüzde 30 düşüşle 897 milyon dolara gerilediğine dikkati çeken Yayan, "Bu durum nihai ürün ithalatı yapılmayınca Türkiye'nin sıkıntı yaşamadığını gösteriyor. Bu nedenle çelik ithalatını teşvik eden uygulamaların gözden geçirilmesi lazım." diye konuştu.

