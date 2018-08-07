Çelik üreticileri koruma tedbirlerinden endişeli

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğince (TÇÜD), ABD ve AB'nin çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerinin Türkiye'nin diğer ülke pazarlarına ihracatını da sekteye uğratabileceği uyarısında bulunuldu.

TÇÜD'den yapılan açıklamada, haziran ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verileri paylaşılarak, sektörde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Buna göre, Türkiye'nin toplam ham çelik üretimi haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon tona ulaştı, ocak-haziran döneminde ise yıllık bazda 3,7 artış göstererek 18,9 milyon tona çıktı.

Haziran ayında nihai mamul çelik tüketimi 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 5,9 azalışla 2,7 milyon tona geriledi, yılın ilk yarısında ise yüzde 11,5 artarak 18 milyon tona yükseldi.

Söz konusu ayda ihracat miktar bazında yüzde 10,5 artarak 1 milyon 596 bin tona, değer bazında da yüzde 26,6 artışla 1 milyar 340 milyon dolara ulaştı.

Sektör ithalatı haziranda miktar yönünden yüzde 2,6 gerileyerek 1 milyon 177 bin ton olarak gerçekleşti, değer bazında ithalat ise yüzde 13,9 artış göstererek 1 milyar 66 milyon dolara çıktı.