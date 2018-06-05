FİNANS

Çelik üreticilerinden "korumacılık" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 12:49 | Son Güncelleme

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği: - "Türk çelik sektörünün ABD ve AB'nin korumacılık önleminden üretim ve ihracat yönüyle etkilenmesi muhtemeldir" - "Mevcut şartların devamı halinde 2018 yılının tamamında ihracatın azalması söz konusudur"

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğince (TÇÜD), Türk çelik sektörünün ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) korumacılık önlemlerinden üretim ve ihracat yönüyle etkilenmesinin muhtemel olduğu bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına karşı sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması kararı aldığı hatırlatılarak, söz konusu kararın ardından AB'nin de 26 çelik ürününün ithalatına ilişkin soruşturma başlattığı hatırlatıldı.

ABD'nin Kanada, Meksika ve AB'nin vergi muafiyetini 1 Haziran itibarıyla resmi olarak sonlandırdığı hatırlatılan açıklamada, bu uygulamanın ardından ülkelerin, kendi iç piyasalarını koruma amaçlı politikalarını arttırdıkları vurgulandı.

Özellikle AB'nin, ABD'nin kararı sonrası olağan ticaret akışını sağlamaya yönelik koruyucu önlemleri seri bir şekilde uygulamaya koyması yününde soruşturma başlattığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu gelişmeler neticesinde, Türk çelik sektörünün ABD ve AB'nin korumacılık önlemlerinden üretim ve ihracat yönü ile etkilenmesi muhtemeldir. Bu uygulamaların piyasalarda yarattığı belirsizlikler nedeniyle çelik ürünleri ihracatı miktar olarak 2 aydır gerilemektedir. Mevcut şartların devamı halinde 2018 yılının tamamında ihracatın azalması söz konusudur. Üretimin korunması bakımından iç piyasamızın, çelik ürünleri ticaretinde trafik sapmalarına ve haksız rekabet yaratması söz konusu niteliksiz ürünlere karşı korunması elzemdir."

- Üretim ve dış ticaret verileri

Türk çelik sektörüne ilişkin nisan ayı verilerinin de paylaşıldığı açıklamada, toplam ham çelik üretiminin nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 gerileyerek 3,1 milyon tona gerilediği bildirildi. Üretimin, ocak-nisan döneminde ise yıllık bazda yüzde 5,1 artışla 12,5 milyon tona ulaştığı ifade edilen açıklamada, söz konusu dönemde slab üretiminde yüzde 6,8, kütük üretiminde yüzde 4,3 artış yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, nihai mamul çelik tüketiminin de nisanda yıllık bazda 13,8 artarak 3 milyon tona, yılın 4 ayında da yüzde 13,2 artışla 11,8 milyon tona yükseldiği belirtildi.

Dış ticaret verilerine de yer verilen açıklamada, nisanda ihracatın miktar yönünden yüzde 9,1 azalarak 1 milyon 489 bin tona gerilemesine karşın, değer bazında yüzde 14,9 artışla 1 milyar 303 milyon dolara çıktığı bildirildi.

İhracatın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 4,4 azalarak 6 milyon 543 bin ton, değer itibarıyla ise yüzde 20,5 artarak 5 milyar 407 milyon dolar olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Nisan ayı ithalatı, miktar yönünden yüzde 30,4 gibi keskin bir artışla 1 milyon 559 bin ton, değer olarak yüzde 43,6 artışla 1 milyar 311 milyon dolar oldu. 2018 yılının ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, ithalat miktar yönünden yüzde 10,4 artarak 5 milyon 718 bin ton, değer olarak yüzde 30,6 artarak 4 milyar 778 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisanda yaklaşık 8 milyon dolar açık veren çelik ürünleri dış ticareti, yılın 4 ayı itibariyle 629 milyon dolar fazla verdi. Geçen yılın ilk dört ayında yüzde 123 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 113 seviyesine geriledi."

- Küresel üretim

Ham çelik üretimine ilişkin dünyadaki gelişmelerin de paylaşıldığı açıklamada, Dünya Çelik Derneği tarafından açıklanan nisan ayı verilerine göre dünya ham çelik üretiminin 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 artarak 147,1 milyon tona, yılın 4 ayında da yüzde 3,2 artışla 571 milyon tona ulaştığı belirtildi.

Çin'in üretiminin nisanda yüzde 4,8 artış kaydederek 76,7 milyon tona, yılın 4 ayında da yüzde 5 artarak 289 milyon tona yükseldiği ifade edilen açıklamada, "Diğer önemli çelik üreticilerinden Japonya'nın üretimi yılın 4 ayında yüzde 0,4 oranında artarken, Hindistan'ın üretimi ise aynı dönemde yüzde 4,2 yükseldi. En büyük 10 çelik üreticisi arasında 8. sırada yer alan yer alan Türkiye, yılın 4 ayında üretimini en fazla artıran ülke oldu." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
abd Çelik TÇÜD

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