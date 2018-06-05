Türkiye Çelik Üreticileri Derneğince (TÇÜD), Türk çelik sektörünün ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) korumacılık önlemlerinden üretim ve ihracat yönüyle etkilenmesinin muhtemel olduğu bildirildi. Dernekten yapılan açıklamada, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına karşı sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması kararı aldığı hatırlatılarak, söz konusu kararın ardından AB'nin de 26 çelik ürününün ithalatına ilişkin soruşturma başlattığı hatırlatıldı. ABD'nin Kanada, Meksika ve AB'nin vergi muafiyetini 1 Haziran itibarıyla resmi olarak sonlandırdığı hatırlatılan açıklamada, bu uygulamanın ardından ülkelerin, kendi iç piyasalarını koruma amaçlı politikalarını arttırdıkları vurgulandı. Özellikle AB'nin, ABD'nin kararı sonrası olağan ticaret akışını sağlamaya yönelik koruyucu önlemleri seri bir şekilde uygulamaya koyması yününde soruşturma başlattığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu gelişmeler neticesinde, Türk çelik sektörünün ABD ve AB'nin korumacılık önlemlerinden üretim ve ihracat yönü ile etkilenmesi muhtemeldir. Bu uygulamaların piyasalarda yarattığı belirsizlikler nedeniyle çelik ürünleri ihracatı miktar olarak 2 aydır gerilemektedir. Mevcut şartların devamı halinde 2018 yılının tamamında ihracatın azalması söz konusudur. Üretimin korunması bakımından iç piyasamızın, çelik ürünleri ticaretinde trafik sapmalarına ve haksız rekabet yaratması söz konusu niteliksiz ürünlere karşı korunması elzemdir."

- Üretim ve dış ticaret verileri Türk çelik sektörüne ilişkin nisan ayı verilerinin de paylaşıldığı açıklamada, toplam ham çelik üretiminin nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 gerileyerek 3,1 milyon tona gerilediği bildirildi. Üretimin, ocak-nisan döneminde ise yıllık bazda yüzde 5,1 artışla 12,5 milyon tona ulaştığı ifade edilen açıklamada, söz konusu dönemde slab üretiminde yüzde 6,8, kütük üretiminde yüzde 4,3 artış yaşandığı kaydedildi. Açıklamada, nihai mamul çelik tüketiminin de nisanda yıllık bazda 13,8 artarak 3 milyon tona, yılın 4 ayında da yüzde 13,2 artışla 11,8 milyon tona yükseldiği belirtildi. Dış ticaret verilerine de yer verilen açıklamada, nisanda ihracatın miktar yönünden yüzde 9,1 azalarak 1 milyon 489 bin tona gerilemesine karşın, değer bazında yüzde 14,9 artışla 1 milyar 303 milyon dolara çıktığı bildirildi. İhracatın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 4,4 azalarak 6 milyon 543 bin ton, değer itibarıyla ise yüzde 20,5 artarak 5 milyar 407 milyon dolar olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: