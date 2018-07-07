Çelik üretimi yüzde 4,3 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 15,9 milyon tona yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) aldığı bilgiye göre, nihai mamul çelik tüketimi mayıs ayında yıllık bazda yüzde 20,9 artış kaydederek 3,5 milyon ton, yılın 5 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 artışla 13,3 milyon ton oldu.

Ham çelik üretimi ise mayısta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 3,3 milyon tona, ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 4,3 artış göstererek 15,9 milyon tona ulaştı.

- İthalatta yüksek artış

Sektörün dış ticaret verilerine bakıldığında miktar bazında çelik ihracatı mayısta yüzde 1 azalarak 1 milyon 612 bin tona geriledi, değer olarak ise yüzde 19,9 artışla 1 milyar 395 milyon dolara çıktı.

İhracat ocak-mayıs döneminde miktar açısından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 gerileyerek 8 milyon 138 bin tona düştü. Değer olarak ise yüzde 20,2 artışla 6 milyar 792 milyon dolara ulaştı.