Çelikhan tütününde hasat zamanı

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yöre çiftçisinin önemli gelir kaynaklarından olan tütünde bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor.
Çelikhan ilçesinde yöre halkının vazgeçilmez ürünü olan tütünde hasat başlarken, kadın çocuk demeden işçiler tarlalarda yoğun şekilde çalışıyor.
Tütün işçileri, sabahın ilk saatlerinden itibaren araçlarla tarlalara geliyor. Tarlada kesimi yapılan tütünler, ardından traktörlere yüklenerek evlere getiriliyor.
Burada yapraklara ayrılan ve iskelelere asılan tütünler, bir süre bu şekilde kurutulduktan sonra satışa hazır hale getiriliyor.
Tarla sahiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda aile, günlük 100 lira yevmiye karşılığında tarlada çalışıyor.
- "İlçemizde tütünden başka hasat yapılmamaktadır"
Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AA muhabirine, tütün hasat döneminde olduklarını ve işçilerin yoğun şekilde çalıştığını belirtti.
Bulut, şöyle konuştu:
"30 bin dönüm arazide ekilen tütünde dönüm başına yaklaşık 200-250 kilogram verim bekliyoruz. Bu yıl pek hastalık olmadığı için rekoltenin yüksek olmasını tahmin ediyoruz. Çelikhan ilçesinde tarlalar 2 ya da 3 dönümü geçmez. Tarlalarda taşıması zorlu olan hayvan gübresi kullanıyoruz. Bu şekilde tütün elde ediliyor. İlçemizde tütünden başka hasat yapılmamaktadır. Tütün olmadığı takdirde ilçemizin başka şehirlere göç etme olasılığı vardır."
Tütün üreticilerinden Abuzer Atmaca ise mayıs ayında ekimine başlanan tütünün sonbahara kadar işlemlerinin sürdüğünü söyledi.
Tarlalarda şu anda tütün hasadının başladığını ifade eden Atmaca, "Tarlalarda tütün toplanır. Toplanan tütünler traktörlere konulur. Oradan da evlere götürülüp saplanma işlevi yapılır. Çalışma sabahın erken saatlerinde başlanıp akşama kadar sürer. Tarlalarda yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.
Üreticilerden Mehmet Atmaca da tarlada çok yoğun bir uğraş içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Tütünün bu yıl para kazandırmayacağını düşünüyoruz. Çok zorlu bir iş. Günümüz tarlada geçiyor. Topladığımız tütünleri evde şişlere saplıyoruz. İplere geçirdiğimiz tütünlerin kurumasını bekliyoruz."
İşçilerden Sercan Aksoy ise üniversite sınavına hazırlandığını ve para biriktirmek için yaz döneminde tarlalarda tütün topladığını söyledi.
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