Çelikhan tütününde hasat zamanı

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yöre çiftçisinin önemli gelir kaynaklarından olan tütünde bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor.

Çelikhan ilçesinde yöre halkının vazgeçilmez ürünü olan tütünde hasat başlarken, kadın çocuk demeden işçiler tarlalarda yoğun şekilde çalışıyor.

Tütün işçileri, sabahın ilk saatlerinden itibaren araçlarla tarlalara geliyor. Tarlada kesimi yapılan tütünler, ardından traktörlere yüklenerek evlere getiriliyor.

Burada yapraklara ayrılan ve iskelelere asılan tütünler, bir süre bu şekilde kurutulduktan sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Tarla sahiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda aile, günlük 100 lira yevmiye karşılığında tarlada çalışıyor.

- "İlçemizde tütünden başka hasat yapılmamaktadır"

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AA muhabirine, tütün hasat döneminde olduklarını ve işçilerin yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

Bulut, şöyle konuştu:

"30 bin dönüm arazide ekilen tütünde dönüm başına yaklaşık 200-250 kilogram verim bekliyoruz. Bu yıl pek hastalık olmadığı için rekoltenin yüksek olmasını tahmin ediyoruz. Çelikhan ilçesinde tarlalar 2 ya da 3 dönümü geçmez. Tarlalarda taşıması zorlu olan hayvan gübresi kullanıyoruz. Bu şekilde tütün elde ediliyor. İlçemizde tütünden başka hasat yapılmamaktadır. Tütün olmadığı takdirde ilçemizin başka şehirlere göç etme olasılığı vardır."