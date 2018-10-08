Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - ABD başta olmak üzere dünya çapında artan korumacılık eğiliminden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen çelikte, Türk firmalarının doğru hedef pazar seçim stratejisi uygulaması ile 9 aylık ihracat 6 yılın ardından yeniden 11 milyar dolara dayandı.

ABD ile Çin arasında bu yılın mart ayında çelik ve alüminyum sektörüne yönelik vergilerin artırılmasıyla fitili çekilen "ticaret savaşı", yılın en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı.

Korumacılık eğiliminin artmasını tetikleyen bu süreçten en çok etkilenen sektörlerin başında çelik geldi. Türk çelik sektörü ise bu süreçte ABD'ye ihracat hacminin azalmasından kaynaklanan boşluğu, Avrupa ülkeleri ile kapattı.

Türk çelik sektörünün ihracat hacminde gözle görülür bir artış yaşanırken, 9 aylık dış satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 artarak 10 milyar 972,8 milyon dolar oldu. Bu rakam 2017'nin ocak-eylül döneminde 8 milyar 182,2 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

Çelik sektörünün 9 aylık ihracatı, en son 2012 yılında 11 milyar doların üzerine çıkmıştı.