FİNANS

Cem Çerçioğlu Monster Notebook'a katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

16 yıldır yer aldığı IT sektöründe üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip Cem Çerçioğlu, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak Monster Notebook ailesine katıldı

İSTANBUL (AA) - Cem Çerçioğlu, Monster Notebook Strateji ve İş Geliştirme Direktörü oldu.

Monster Notebook açıklamasına göre, Türkiye’de ikinci mağazasını açarak büyümeye devam eden Monster Notebook, bünyesine kattığı yeni isimlerle de uzmanlığını ve gücünü artırmaya devam ediyor. Daha önce Babylon, Intel ve Samsung gibi uluslararası markalarda görev alan Cem Çerçioğlu bundan böyle Monster Notebook’ta Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak yer alacak.

Verilen bilgilere göre, 1997 yılında başlayan kariyeri boyunca pek çok şirkette üst düzey yöneticilik yapan Çerçioğlu, 2007-2012 yıllarında tüm dünyada on milyonlarca kullanıcısı olan elektronik sözlük yazılımı Babylon'un Bölge Genel Direktörlüğü görevini yürüttü.

2014-2017 yıllarında ise Intel'de İş Geliştirme Grubu ve Eğitim Kanal Müdürlüğü de yapan Çerçioğlu, son olarak teknoloji devi Samsung’da İş Geliştirme Direktörü olarak yer aldı.

Nisan ayı itibarıyla yeni görevine başlayan Çerçioğlu, bundan böyle markanın yerel ve uluslararası büyüme stratejileri çerçevesindeki projelerden ve işbirliklerinden sorumlu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
bilişim Monster Notebook

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