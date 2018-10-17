'Çemişgezek Ulukale Dutu' tescillendi

TUNCELİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin en kaliteli ve lezzetli dutu olarak kabul edilen 'Çemişgezek Ulukale Dutu' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan 'coğrafi işaret tescil' başvurusu kabul edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 1 ay süreyle meyve veren, ülkenin diğer yörelerinde yetişen dutlara göre daha küçük yapıda olan, uzun saplı, çekirdeksiz ve beyaz renkte olan Çemişgezek Ulukale Dutu'nun, coğrafi işaret tescilinin yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çemişgezek Ulukale Dutu'nun üretimini geliştirmek, ayırt ediciliğini ortaya koymak, yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, biyo çeşitliliği korumak ve ilimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yapılan başvuru sonrası, Ulukale Dutu'nun Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işareti ve tescili yapılmıştır" denildi.
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