Cenevre'de fikri mülkiyet zirvesi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) destekleriyle Türkiye'de son dönemde önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

TÜRKPATENT'ten yapılan açıklamaya göre, Asan ve beraberindeki heyet, İsviçre'nin Cenevre kentinde dün başlayan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil ediyor. Genel Kurul çalışmalarına, teşkilata üye 191 ülkenin temsilcilerinin yanı sıra hükümetler arası ve bölgesel kuruluşlar, fikri mülkiyet alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılıyor.

Genel Kurul toplantısının ilk gününde Türkiye adına açılış konuşması yapan TÜRKPATENT Başkanı Asan, WIPO gibi uluslararası kuruluşlarda şeffaflık, objektiflik ile tüm üyeleri kapsayıcı politikalar geliştirmenin önemini vurguladı.

WIPO tarafından sağlanan desteklerle Türkiye'de son dönemde önemli projelerin hayata geçirildiğini aktaran Asan, Ankara Üniversitesi ile iş birliği halinde başlatılan Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek lisans Programı'nın ikinci yılının da tamamlandığını belirtti.