FİNANS

Cenevre'de fikri mülkiyet zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 10:54 | Son Güncelleme

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil ediyor - Asan: - "WIPO tarafından sağlanan desteklerle Türkiye'de son dönemde önemli projeler hayata geçirildi" - "Fikri Mülkiyet Akademisi'nin kuruluş çalışmaları büyük oranda tamamlandı, bu çerçevede fikri mülkiyet eğitimi konusunda WIPO üyesi ülkelerle bölgesel ortaklık ve projeler geliştirmeye hazırız"

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) destekleriyle Türkiye'de son dönemde önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

TÜRKPATENT'ten yapılan açıklamaya göre, Asan ve beraberindeki heyet, İsviçre'nin Cenevre kentinde dün başlayan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil ediyor. Genel Kurul çalışmalarına, teşkilata üye 191 ülkenin temsilcilerinin yanı sıra hükümetler arası ve bölgesel kuruluşlar, fikri mülkiyet alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılıyor.

Genel Kurul toplantısının ilk gününde Türkiye adına açılış konuşması yapan TÜRKPATENT Başkanı Asan, WIPO gibi uluslararası kuruluşlarda şeffaflık, objektiflik ile tüm üyeleri kapsayıcı politikalar geliştirmenin önemini vurguladı.

WIPO tarafından sağlanan desteklerle Türkiye'de son dönemde önemli projelerin hayata geçirildiğini aktaran Asan, Ankara Üniversitesi ile iş birliği halinde başlatılan Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek lisans Programı'nın ikinci yılının da tamamlandığını belirtti.

Asan, Fikri Mülkiyet Akademisi'nin kuruluş çalışmalarının da büyük oranda tamamlandığına, bu çerçevede fikri mülkiyet eğitimi konusunda WIPO üyesi ülkelerle bölgesel ortaklık ve projeler geliştirmeye hazır olduklarına dikkati çekti.

Türkiye'de sınai mülkiyet başvuru sayılarının istikrarlı şekilde arttığına işaret eden Asan, bu alanda önemli bir eksikliği gidermesi beklenen Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasına dair bilgileri diğer ülke temsilcileri ile paylaştı.

Asan, özellikle WIPO'nun gelecek dönemde açılması planlanan harici ofisleri konusundaki seçim sürecine dair eşitlikçi, objektif, kapsayıcı ve şeffaf bir yöntemin takip edilmesinin öneminin altını çizdi.

- İkili görüşme

Genel Kurulun 2 Ekim'e kadar sürecek çalışmaları sırasında, fikri ve sınai haklarla ilgili önemli uluslararası düzenlemeler olan Paris ve Bern Birliği Koordinasyon ve İcra Komitelerine, Bütçe Komitesine seçimler yapılacak, WIPO'nun bütçe fonları konularında kararlar alınacak, ayrıca alt komitelerin çalışmaları değerlendirilecek.

TÜRKPATENT heyeti, Singapur, Ukrayna, Gürcistan, Avusturya, İzlanda, Fransa ve Umman temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ayrıca Singapur ofisiyle ikili iş birliğine dair mutabakat zaptı, Ukrayna ile ortak eylem planları imzalanacak.

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