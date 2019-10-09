FİNANS

Cengiz Ergün'den "Volkswagen" değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: "Bu dev yatırım istihdama ve kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacak"

MANİSA (AA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in Manisa'daki yatırım kararına ilişkin, "Bu dev yatırım istihdama ve kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, Volkswagen'in kente yapacağı yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Ergün, yatırımın Manisa'ya yapılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Ergün, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Manisa ve ülkemiz için önemli bir gelişme yaşandı. Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da fabrika kurması kesinleşti. Bu dev yatırım istihdama ve kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacak. Aldığımız bilgilere göre fabrikanın yaklaşık 1 milyar avro yatırımla 2022 yılında faaliyete alınması planlanıyor. Yıllık 300 bin araç kapasiteli tesiste ilk etapta 4 bin personelin istihdamı hedefleniyor. Bu dev yatırımın istihdama ve kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağı tartışmasız."

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Anahtar Kelimeler:
manisa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Volkswagen

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