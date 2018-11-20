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Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 12:39 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, üzüme alternatif ürün olarak yeştiştirilmeye başlanan cennet elmasının kurusuna rağbet giderek artıyor.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, üzüme alternatif ürün olarak yeştiştirilmeye başlanan cennet elmasının kurusuna rağbet giderek artıyor. Eşiyle 10 yıldır cennet elması yetiştiren Nurcan Güncü, İngiltere'deki arkadaşlarına hediye olarak gönderdiği cennet elması kurularının beğenilmesi üzerine bu ülkeye 12 ton ihracat yaptıklarını söyledi. Alaşehir'de son yıllarda özellikle kırsal Kavaklıdere, Horzumalayaka, Horzumembelli ve Horzumkeserler mahallerinde yetiştirilen cennet elması, ilçenin geleneğini değiştirmeye başladı. 250 dekar alanda toplam 3 bin ağaçta üretilen, tazesi fazla ilgi görmeyen cennet elmasının kış aylarında tüketilen kurusu neredeyse kapış kapış gidiyor. Alaşehirliler artık misafirlerine Türk kahvesinin yanında lokum, çikolata yerine kurutulmuş cennet elması ikram etmeye başladı.Tazesinin kilosu piyasada 3 liraya satılan cennet elmasının kurusu ise kalitesine göre 30 ile 50 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Mahir - Nurcan Güncü çifti de yetiştirdikleri cennet elmalarını kurutarak satan üreticilerden. Çift, ilk kez geçen yıl kurutarak sattıkları cennet elmalarını ihraç etmeye başladı. Aynı zamanda gemilerde elektrik ve makine teknisyeni olarak da çalışan Mahir Güncü, ihracata başlamalarını şöyle anlattı: "Eşimle 10 yıldır cennet elması yetiştiriyoruz. İngiltere'deki arkadaşlarımıza geçen yıl hediye olarak cennet elması kurusu gönderdik. Çok beğendiler ve devamını istediler. Buradan yola çıkarak ilk zamanlarda balkonda kurutarak başladığımız cennet elması kurusunu ihraç etmeye başladık. İngiltere'ye 12 ton kuru cennet elması ihracatımız oldu." İPE DİZİLEREK YA DA FİLE İÇİNDE KURUTULUYOR Nurcan Güncü'de cennet elmalarını terasta ipe dizeyerek ya da file içinde kuruttuklarını belirterek, "Cennet elmalarını yaşken kabuklarını soyuyoruz. Ardından ipe dizip veya file içerisine koyarak gölgede, teraslara asıyoruz. Yaklaşık 40 günde kuruyor. Bu yıl kilosu 50 liraya kadar alıcı buldu. Zaten bir kez yiyen mutlaka devamını istiyor. Geçen yıl elimizde olan tüm malları bitirdik. Tıbben kanıtlanmış bir çok faydası var. Piyasada yeni yer bulan bir ürün. Türkiye'de birçok yer henüz bu elmayla tanışmıyor. Tüm B grubu vitaminlerini ve yüksek oranda kalsiyum ve amino asit gruplarını içeriyor. Ayrıca bu yıl ilk kez fındıklı ve cevizlisini yaptık" dedi. Yaş cennet elması alıcısı Yaşar Yücel ise kurutuluncaya kadar piyasada çok tanınmayan cennet elmasının bir anda hem kuru hem de yaş olarak rağbet görmeye başladığını söyledi. REKOLTE BU YIL DÜŞÜK Geçen yıl Ukrayna'ya 2, Sırbistan'a ise 1 TIR dolusu yaş cennet elması ihracatı yapıldığına dikkati çeken Yücel, "Ben kurunun yanı sıra Kavaklıdere Mahallesi'nde bulunan işletmemizde paketlediğimiz yaş cennet elmalarını iç piyasaya satıyorum. Bu yıl cennet elmasında yüzde 30-40 dolaylarında rekolte düşüklüğü var. Geçen yıl yaklaşık 11 bin ton dolaylarında olan rekolte, bu yıl yaklaşık 7 bin ton civarında gerçekleşti. Üreticiler kurutma sistemini öğrendikten sonra, bu meyveyi daha çok kurutmayı tercih ediyorlar. Bu nedenle yaşını bulmakta güçlük çekiyoruz" dedi.

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