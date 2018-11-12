Cennet meyvesi hurmada verim de fiyat da yüz güldürdü

İlçenin Adıyaman'da meyveciliğin merkezi olduğunu belirten Alan, "Trabzon hurması olarak da bilinen hurma, il genelinde 2 bin, Gölbaşı ilçesinde ise bin 500 dekar alanda yetiştiriliyor. Rekoltede geçen yıla oranla ciddi artış söz konusu. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Gerçekten fiyatlar da çok çok iyi. Geçen yıl 1-1,20 liradan satılan hurma, bu yıl 1,90-2,40 liradan satılıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Bu yıl toplam rekoltemiz 4 bin ton. Geçen yıl rekoltemiz 3 bin ton civarındaydı, ciddi verim artışı var." dedi.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin en güzel ilçelerinden biri olan Gölbaşı ilçesinde hurma hasadının başladığını söyledi.

İlçeye bağlı Karaburun, Azaplı, Kekikli, Bağlarbaşı ve İnekli köylerinde bin 500 dönümlük arazide yetiştirilen, "Cennet meyvesi" olarak bilinen hurmada hasat başladı.

- "Tüccardan yoğun talep var"

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven de hurmada bu yıl verimin çok iyi olduğunu dile getirdi. Doğan, "Hurma dikmek isteyen çok sayıda kişi var. Hurma, ilçede doğal olarak yetişiyor. Bu ağaç bölge iklimiyle uyumlu olduğu için meyve kalitesi yüksek." diye konuştu.

Güven, tüccarların kalitesi nedeniyle Gölbaşı hurmasına ilgi gösterdiklerini, bu yıl kilogram fiyatının üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Bahçe sahibi Ümit Taymur da "Bölgede yüklü miktarda hurma satışı yapılıyor. Pazar sıkıntısı yaşamıyoruz. Sabahın erken saatlerinde bahçelere gelip ağaçlardaki hurmaları toplayıp kasalara diziyoruz. Oradan da depolara konuluyor. Yaklaşık bir ay depolarda saklandıktan sonra pazarlara satışı yapılıyor." dedi.

