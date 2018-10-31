CEO Club Bankacılar Zirvesi

Özcan, "Kurlarda istikrar oluştu, faiz oranlarında da artık bir düzelme var. Mesela biz şu anda faizlerle ilgili kredilerde artık yüzde 30'ları konuşuyoruz." dedi.

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- "2019'da son derece ümitliyim"

Özcan, Türk Lirası'nda hızlı bir şekilde değer kaybı yaşandığını, bunun hiçbir ekonomik gerekçeyle anlatılamayacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bankacılık sektörümüz dik durdu, hükümetimiz aldığı seri tedbirlerle bu süreci çok iyi yönetti. Normalleşme sürecine girdik, siyasi kriz büyük ölçüde sona erdi. Gerek ABD gerekse Avrupa ile olan ilişkilerimizde cüzi bir normalleşme süreci başladı. Kurlarda istikrar oluştu, faiz oranlarında da artık bir düzelme var. Mesela biz şu anda faizlerle ilgili kredilerde artık yüzde 30'ları konuşuyoruz. Faiz oranları yüzde 30'lara kadar indi kredilerde. Mevduatta da yüzde 25'ler seviyesinde yani TCMB'nin ilan ettiği faizler civarında şu anda mevduat faizleri. Dolayısıyla yıl sonuna kadar ben olumlu sürecin devam edeceğine inanıyorum. 2019 yılından da son derece ümitiliyim. Ekonomide aktörlerin geleceğe dair beklentileri olumluya dönerse her şey güzel hale geliyor, normalleşiyor."

Özcan, 2019'da ihracat ve turizmde ciddi fırsatlar gördüğünü belirterek, aynı zamanda uzun yıllardır ihmal edilen imalat sanayisinde de güzel gelişmeler yaşanacağını, cari açığın giderek düzeleceğini anlattı.