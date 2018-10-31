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CEO Club Bankacılar Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 11:51 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: -"Vodafone olarak geleceği heyecan verici bulduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Bu heyecan verici yolculukta, Türkiye'de bankacılık sektörüyle beraber yol alabilmeyi, yapacağımız iş birlikleriyle geleceğin bankacılığını birlikte şekillendirebilmeyi istiyoruz" - "Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedefine katkımızı beraberce artırmaya, finansman ve teknolojinin gücünü bir araya getirerek hem işletmelere hem de Türkiye’ye birlikte kazandırmaya hazırız"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şirket olarak geleceği heyecan verici bulduklarını her fırsatta söylediklerini belirterek, "Bu heyecan verici yolculukta, Türkiye'de bankacılık sektörüyle beraber yol alabilmeyi, yapacağımız iş birlikleriyle geleceğin bankacılığını birlikte şekillendirebilmeyi istiyoruz." dedi.

Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde "CEO Club Bankacılar Zirvesi" gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan Şahin, bugün, bankacılık sektörünün dijitalleşme ile birlikte yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu kaydederek, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinden büyük veri uygulamalarına, robot teknolojileri ve yapay zekadan, sosyal medya ve anlık iletişime kadar dijitalleşme ile yaşanan tüm gelişmelerin, bankacılık sektörü açısından fırsatlar barındırdığını söyledi.

Şebeke ve teknoloji çözümlerinden bahseden Şahin, Vodafone olarak, bu çözümler sayesinde, bankaların çalışanlarının birbiriyle daha hızlı ve etkin iletişim kurmasını, müşterilerine daha kaliteli hizmet vermelerini ve iş süreçlerindeki operasyonel çevikliğin artırılmasını sağladıklarını anlattı.

Şahin, dünyanın en büyük 50 küresel bankasının yüzde 50'sinin, Vodafone Grubu'nun yaygın küresel şebeke erişimi, mobil ve sabit iletişimin yanı sıra Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ve Bulut çözümleri alanlarındaki uzmanlığından yararlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de bankaların ve finans kuruluşlarının 'dijital iş ortağı' olarak, sektör için katma değer odaklı 360 derece telekom çözümleri sunuyoruz. Vodafone olarak geleceği heyecan verici bulduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Bu heyecan verici yolculukta, Türkiye'de bankacılık sektörüyle beraber yol alabilmeyi, yapacağımız iş birlikleriyle geleceğin bankacılığını birlikte şekillendirebilmeyi istiyoruz.

Belli sektörler belirleyerek işletmelerin ihtiyaçlarına özel, onları yarının dünyasına bir adım daha yaklaştıracak çözümleri birlikte üretebiliriz. Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedefine katkımızı beraberce artırmaya, finansman ve teknolojinin gücünü bir araya getirerek hem işletmelere hem de Türkiye'ye birlikte kazandırmaya hazırız."

Zirvenin açılışında Accenture Teknoloji Grubu Yönetici Ortağı Emre Hayretci, "Bankacılık Teknolojisi Vizyonu" başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi.

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