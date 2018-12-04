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CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 15:04 | Son Güncelleme

Türk iş dünyasına yön veren iş insanları İstanbul'da düzenlenen Endüstri 4.

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Türk iş dünyasına yön veren iş insanları İstanbul'da düzenlenen Endüstri 4. Zirvesi'nde buluştu.
Levent'te bir otelde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, "Endüstri 4.0 ile birlikte maliyetlerin hızlıca düşmesi, müşteriye yakın ve müşteriye özel üretim olanaklarının olması hedefleniyor. İşçilik ücretleri doğu ile batı arasında Türkiye'yi tam ortaya koyduğunuzda müthiş bir yakınlaşma vardı. Buda yeni teknoloji ve endüstri 4.0 uygulamalarının bir sonucuydu. Yıllardır gerçekleşen bir göç, üretim ve emek göçü endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyle birlikte neredeyse tersine dönmeye başladı. Bu büyük bir değişim. Bizde Türkiye'de bu değişime dikkat çekmek için araştırmalar yapıyoruz" dedi.

"ŞİRKETLERİN GELİRLERİNİ 300 MİLYAR EURO KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR"
Endüstri 4.0 kapsamının şirketlerin gelirlerine 300 milyar Euro katkı sağlamasının beklendiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise, "İş süreçlerine değişim getiren, işlerimizi özelleştirip kişiye özel ürün üretmeyi sağlayacak derecede teknoloji kazandıran bu endüstri 4.0 kapsamının şirketlerin gelirlerini 300 milyar Euro katkı sağlaması bekleniyor" diye konuştu.

"BULUT TEKNOLOJİLERİ BİZİ ÇOK FARKLI BİR YERE GETİRİYOR"
Açılış konuşmalarının ardından McKinsey&Company Ortağı Mehmet Başer, CEO Club üyelerinin görüşleriyle gerçekleştirilen 'Endüstri 4.0'a Hazır mıyız?' anket sonuçlarından kritik başlıkları paylaştı. Mehmet Başer, "Özellikle teknolojinin hayatımıza kattığı şeyler bu işin itekleyen kısmı fakat bir taraftan da veri kısmı özellikle yapay zeka dediğimiz şeyin arkasında veriyi daha iyi kullanmamızın bize getirdiği çok büyük imkanlar var. Özellikle bulut teknolojileri, işleme gücünün artması gibi bunlar bizi çok farklı bir yere getiriyor. Türkiye'de Endüstri 4.0 farkındalığı düşük değil ancak şirket stratejisiyle uyum ve yol haritası oluşturma konularında gelişmeye açık bir ülke" şeklinde konuştu.

SANAYİDE TEKNOLOJİNİN LİDERLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Konuşmaların ardından Ekonomist Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu moderatörlüğünde Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen "Bankacılık 4.0 - Yeni Nesil Bankacılık" sunumunu yaptı. Sunumun ardından Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in moderatörlüğünde, Sabancı Holding Dijital lideri Burak Aydın ve Koç Holding Dijital lideri Murat Ardaç'ın katılımlarıyla 'Holdinglerin Ajandası' paneli gerçekleştirildi
Zirvenin sonunda Türkiye'de ilk defa CEO Club üyeleriyle gerçekleştirilen anket sonucu belirlenen 'Sanayide Teknolojinin Liderleri açıklandı. Dereceye giren iş insanlarına ödülleri takdim edildi.

(FOTOĞRAF)

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldiCEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldiCEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldiCEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

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