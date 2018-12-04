CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Türk iş dünyasına yön veren iş insanları İstanbul'da düzenlenen Endüstri 4. Zirvesi'nde buluştu.

Levent'te bir otelde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, "Endüstri 4.0 ile birlikte maliyetlerin hızlıca düşmesi, müşteriye yakın ve müşteriye özel üretim olanaklarının olması hedefleniyor. İşçilik ücretleri doğu ile batı arasında Türkiye'yi tam ortaya koyduğunuzda müthiş bir yakınlaşma vardı. Buda yeni teknoloji ve endüstri 4.0 uygulamalarının bir sonucuydu. Yıllardır gerçekleşen bir göç, üretim ve emek göçü endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyle birlikte neredeyse tersine dönmeye başladı. Bu büyük bir değişim. Bizde Türkiye'de bu değişime dikkat çekmek için araştırmalar yapıyoruz" dedi.

"ŞİRKETLERİN GELİRLERİNİ 300 MİLYAR EURO KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR"

Endüstri 4.0 kapsamının şirketlerin gelirlerine 300 milyar Euro katkı sağlamasının beklendiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise, "İş süreçlerine değişim getiren, işlerimizi özelleştirip kişiye özel ürün üretmeyi sağlayacak derecede teknoloji kazandıran bu endüstri 4.0 kapsamının şirketlerin gelirlerini 300 milyar Euro katkı sağlaması bekleniyor" diye konuştu.