"Cep"te abonelik artık dijital ortamda

Kamu kuruluşları tarafından verilen tüm hizmetlerin elektronik ortamda vatandaştan belge istenmeksizin kendi içinde sorgulama ve doğrulama yoluyla hizmet verilmesi yönünde yoğun çalışma yürütüldüğünü dile getiren Turhan, mevcut düzenlemeler gereğince elektronik haberleşme sektöründe abonelik sözleşmelerinin yazılı olarak tesis edildiğini anımsattı.

Mobil hat, borç ve alacak bilgilerinin sorgulanması gibi işlemlerin e-Devlet Kapısı üzerinden verildiğini anlatan Turhan, "Böylelikle bürokratik işlemler kaldırılarak, vatandaşımıza kolaylık sağlandı." diye konuştu.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik haberleşmeye ilişkin birçok işlemin gerçekleştirilebildiğini söyledi.

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, elektronik haberleşmede abonelik sözleşmelerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayacak düzenlemenin tamamlandığını belirterek, "Vatandaşlarımız artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapabilecek." dedi.

- "Güvenlik artacak, kağıt israfı azalacak"

Turhan, gelişen teknolojik imkanlarla elektronik haberleşme sektöründe hizmet alan tüketicilerin de faydalanabileceği yönde mevzuat değişikliği yoluna gidilmesi ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti.

Devlet ile vatandaşlar arasında interaktif iletişim kuran e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığının eylem planları kapsamında, vatandaşların e-Devlet üzerinden mobil abonelik sözleşmesi yapabilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığını ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda operatörlerin 'https://www.turkiye.gov.tr/ttmobil-yeni-mobil-hat-basvuru-islemleri', 'https://www.turkiye.gov.tr/turkcell-yeni-mobil-hat-basvuru-islemleri' ve 'https://www.turkiye.gov.tr/vodafone-yeni-mobil-hat-basvuru-islemleri' adreslerinden abonelik işlemleri gerçekleştirilecek. Böylece vatandaşlara bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu."

Sözleşme kurulma süreçlerinde kağıt israfının önlenmesi, güvenliğin artırılması, bürokrasinin azaltılarak abonelik işlemlerinin daha hızlı bir şekilde yapılmasına imkan sağlandığına dikkati çeken Turhan, "Vatandaşlara önemli kolaylık sağlayan bu hizmetlerin süreçlerinin dijitalleşmesi, verimliliğin artması ve tasarruf sağlanması gibi birçok faydası olacak." ifadesini kullandı.