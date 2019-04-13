FİNANS

"Cep"te abonelik artık dijital ortamda

FİNANS HABERLERİ  | 13.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmeleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek" - "Vatandaşlarımıza artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu" - "Böylece sözleşme kurulma süreçlerinde kağıt israfının önlenmesi, güvenliğin artırılması, bürokrasinin azaltılarak abonelik işlemlerinin daha hızlı yapılmasına imkan sağlanacak"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, elektronik haberleşmede abonelik sözleşmelerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayacak düzenlemenin tamamlandığını belirterek, "Vatandaşlarımız artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapabilecek." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik haberleşmeye ilişkin birçok işlemin gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Mobil hat, borç ve alacak bilgilerinin sorgulanması gibi işlemlerin e-Devlet Kapısı üzerinden verildiğini anlatan Turhan, "Böylelikle bürokratik işlemler kaldırılarak, vatandaşımıza kolaylık sağlandı." diye konuştu.

Kamu kuruluşları tarafından verilen tüm hizmetlerin elektronik ortamda vatandaştan belge istenmeksizin kendi içinde sorgulama ve doğrulama yoluyla hizmet verilmesi yönünde yoğun çalışma yürütüldüğünü dile getiren Turhan, mevcut düzenlemeler gereğince elektronik haberleşme sektöründe abonelik sözleşmelerinin yazılı olarak tesis edildiğini anımsattı.

- "Güvenlik artacak, kağıt israfı azalacak"

Turhan, gelişen teknolojik imkanlarla elektronik haberleşme sektöründe hizmet alan tüketicilerin de faydalanabileceği yönde mevzuat değişikliği yoluna gidilmesi ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti.

Devlet ile vatandaşlar arasında interaktif iletişim kuran e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığının eylem planları kapsamında, vatandaşların e-Devlet üzerinden mobil abonelik sözleşmesi yapabilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığını ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda operatörlerin 'https://www.turkiye.gov.tr/ttmobil-yeni-mobil-hat-basvuru-islemleri', 'https://www.turkiye.gov.tr/turkcell-yeni-mobil-hat-basvuru-islemleri' ve 'https://www.turkiye.gov.tr/vodafone-yeni-mobil-hat-basvuru-islemleri' adreslerinden abonelik işlemleri gerçekleştirilecek. Böylece vatandaşlara bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu."

Sözleşme kurulma süreçlerinde kağıt israfının önlenmesi, güvenliğin artırılması, bürokrasinin azaltılarak abonelik işlemlerinin daha hızlı bir şekilde yapılmasına imkan sağlandığına dikkati çeken Turhan, "Vatandaşlara önemli kolaylık sağlayan bu hizmetlerin süreçlerinin dijitalleşmesi, verimliliğin artması ve tasarruf sağlanması gibi birçok faydası olacak." ifadesini kullandı.

- "Sözleşme e-imza ile yapılacak"

Turhan, elektronik haberleşme sektörü gibi teknolojinin öncüsü olan sektörün dijitalleşme dönüşümünü hızlı bir şekilde gerçekleştirmesinin ülke ekonomisine de olumlu katkı sağlayacağını vurgulayarak, e-Devlet üzerinden sözleşme yapmak isteyen vatandaşların, kendilerine uygun tarife/paketler ile sunulan alternatif cep telefonu numaralarından birini seçebileceğini anlattı.

Gerekli bilgi ve belgeleri e-Devlet üzerinden sağladıktan sonra güvenli e-imza ile sözleşmeyi imzalayabileceklerine işaret eden Turhan, "Akabinde, SIM kart işletmeciler tarafından kargoyla vatandaşlara ulaştırılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kara deliğe düşersek ne olur?Kara deliğe düşersek ne olur?
Lexus'tan Ankara'ya yeni satış yeriLexus'tan Ankara'ya yeni satış yeri
Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi (2)Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cahit Turhan elektronik haberleşme aboneliği

En Çok Okunan Haberler

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

Duyan bankaya koştu!

Duyan bankaya koştu!

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 55'i bitti

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 55'i bitti

İstanbulkartta büyük değişim! İmzalar atıldı

İstanbulkartta büyük değişim! İmzalar atıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lexus'tan Ankara'ya yeni satış yeri

Lexus'tan Ankara'ya yeni satış yeri

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi (2)

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi (2)

Egeli ihracatçılara ödül

Egeli ihracatçılara ödül

Altınyıldız Classics kumaşta teknolojiye odaklanacak

Altınyıldız Classics kumaşta teknolojiye odaklanacak

Edirne'de 'doğal gübre' dönemi

Edirne'de 'doğal gübre' dönemi

Galataport İstanbul Miami’de tanıtıldı

Galataport İstanbul Miami’de tanıtıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.