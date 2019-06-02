"Cep"te habersiz abonelik sona erecek

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Genel Başkanı Adem Öcal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan karar doğrultusunda, abonelere, yeni hat başvurularında ve yılda en az bir kez, adlarına kayıtlı abonelik sayılarına ilişkin bilgilendirme mesajı gönderileceğini bildirdi.

Öcal, AA muhabirine, özellikle cep telefonu aboneliklerinde, geçmişte kişilerin adlarına bilgileri olmadan çok sayıda hat açıldığını söyledi.

BTK tarafından, kişilerin haberi olmaksızın adına kayıtlı olan hat ile kullanıcısı farklı hatların (açık hat) önüne geçmek için ilk olarak 21 Mart 2012'deki Kurul kararı ile Turkcell, Avea, Vodafone'a para cezası kesildiğini belirten Öcal, 22 Mayıs 2012'deki Kurul kararıyla da açık hatlarla ilgili sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla tedbirlerin 12 ay içinde alınması için GSM işletmecilerine süre verildiğini hatırlattı.

Öcal, BTK'nin 26 Eylül 2012'de, kullanıcıların kendi adına kayıtlı olmayan hatlarını üzerlerine almaları için usul ve esaslar hazırladığını, 9 Temmuz 2015'te alınan Kurul kararıyla da Turkcell, Avea, Vodafone'a tekrar para cezaları kestiğini dile getirdi.