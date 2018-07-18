FİNANS

Cepteki bozukluk 7,5 milyar adedi aştı

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

Yılın ilk yarısında cebimize 826 milyon 701 bin adet bozuk para girdi - Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para adedi 2009'dan bu yana 7 milyar 564 milyon 541 bin 62'ye ulaştı - 2009-2018 döneminde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri 2 milyar 689 milyon 32 bin 867,50 lira oldu

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Bu yılın ilk yarısında cebimize giren bozuklukların adedi 826 milyon 701 bin adet olurken 2009 yılından bu yana cebimize taşıdığımız bozuk para sayısı da 7 milyar 564 milyon 541 bine ulaştı.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 6 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 826 milyon 701 bin adet oldu. Tedavüle sunulan madeni paraların değeri ise 346 milyon 991 bin 40 lira olarak hesaplandı.

Darphane verilerine göre, 6 ayda 247 milyon 260 bin adet 1 lira, 98 milyon 217 bin adet 50 kuruş, 113 milyon 688 bin adet 25 kuruş, 114 milyon 606 bin adet 10 kuruş, 205 milyon 266 bin adet 5 kuruş ve 47 milyon 664 bin adet 1 kuruş dolaşıma verildi.

Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 7 milyar 564 milyon 541 bin 62 adet olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 689 milyon 32 bin 867,50 lira oldu.

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- En çok 5 kuruş, en az 1 kuruş var

Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi. 2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 831 milyon 300 bin 750 adet 5 kuruş sunuldu.

Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 802 milyon 576 bin 50 adet 10 kuruş, 1 milyar 745 milyon 575 bin 512 adet 1 lira, 1 milyar 119 milyon 124 bin 250 adet 25 kuruş, 777 milyon 946 bin 950 adet 50 kuruş ve 288 milyon 17 bin 550 adet 1 kuruş verildi.

Darphane'nin 2009-2018 döneminde ve bu yılın 6 ayında piyasaya sunduğu madeni para miktarı ve değeri şöyle:

Adet bazında 2009-2018 yılları 2018 yılı 1 TL 1.745.575.512 247.260.000 50 Kuruş 777.946.950 98.217.000 25 Kuruş 1.119.124.250 113.688.000 10 Kuruş 1.802.576.050 114.606.000 5 Kuruş 1.831.300.750 205.266.000 1 Kuruş 288.017.550 47.664.000 Toplam 7.564.541.062 826.701.000 Değer bazında (TL) 2009-2018 yılları 2018 yılı 1 TL 1.745.575.512 247.260.000 50 Kuruş 388.973.475 49.108.500 25 Kuruş 279.781.062,50 28.422.000 10 Kuruş 180.257.605 11.460.600 5 Kuruş 91.565.037,50 10.263.300 1 Kuruş 2.880.175,50 476.640 Toplam tutar (TL) 2.689.032.867,50 346.991.040

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