"Cep"ten en çok hastane randevusu için arama yapıldı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Mobil hatlardan geçen yıl en çok tuşlanan kısa numara, hastane randevusu için aranan 182 oldu.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, 2018 yılında hastane randevu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat, çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları en çok aranan beş kısa numara olarak sıralandı.

Geçen yıl mobil hatlardan, hastane randevusu için aranan 182 kısa numarası en çok tuşlanarak ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, mobil hatlarda, hastane randevusunda ortalama çağrı süresi 3 dakikayı geçti.

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Bu dönemlerde TT mobilden aranan kısa numaralarda hastane randevuyu, 112 sıhhi imdat, 186 elektrik arıza, 155 polis imdat, 170 çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları takip etti.

Vodafone'dan aranan kısa numaralarda hastane randevusundan sonra, elektrik arıza, sıhhi imdat, çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi ve polis imdat numaraları yer aldı.