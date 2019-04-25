"Cep"ten geçen yıl 267,6 milyar dakika konuşuldu

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de geçen yıl mobil telefonlarla 267,6 milyar dakika konuşma yapıldı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) pazar verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ekim-aralık döneminde Türkiye'de yaklaşık yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 80,1 mobil aboneye ulaşıldı.

Elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik dağılımına bakıldığında, yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarı azaldı.

- Mobil trafik miktarı son çeyrekte 67,1 milyar dakika

Geçen yılın son çeyreğinde toplam mobil trafik miktarı 67,1 milyar dakika olurken yılın tamamı için bu rakam 267,6 milyar dakika olarak kayıtlara geçti. Sabit trafik miktarı son çeyrekte yaklaşık 1,62 milyar dakika, 2018'in tamamında ise 6,7 milyar dakika olarak gerçekleşti.

Söz konusu yılda, bir önceki yıla göre toplam trafik miktarı yüzde 4,2 artarak 274,3 milyar dakikaya ulaşırken, bu rakamın yaklaşık yüzde 97,6'sını mobil trafik oluşturdu.