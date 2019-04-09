FİNANS

"Cep"ten internet abone sayısı 60,4 milyona ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Mobil cepten internet abone sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 60,4 milyonu buldu - 3G'den 4,5G'ye hızlı geçiş sonucu bu teknolojiye abone olanların sayısı 71,3 milyonu geçti

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Mobil cepten internet abone sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 60 milyon 436 bin 864'e yükseldi.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye'de yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 80,1 milyon mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmeti kullanıcısı Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı. 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hizmete girmesiyle 3G aboneliğinden bu teknolojiye hızlı bir geçiş süreci yaşandı.

Geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 6 milyon 641 bin 597'ye kadar gerilerken, 4,5G abone sayısı 71 milyon 348 bin 727'ye yükseldi. 2018 sonu itibarıyla M2M abone sayısı da 5 milyon 209 bin 371 oldu.

2017 yılında 56 milyon 116 bin 304 olan 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 60 milyon 436 bin 864'e ulaştı. Sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 41 milyon 562 bin 755 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde mobil internet kullanım miktarı toplam 864 bin 370 terabaytı bulurken, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı 849 bin 952 terabayt olarak hesaplandı.

Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattıKomadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı
İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttıİstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı
Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdiMart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BTK cepten mobil abone Makineler Arası İletişim Pazar Verileri Raporu

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi paketi!

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi paketi!

Beş ayın zirvesini gördü!

Beş ayın zirvesini gördü!

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak

THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak

Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.